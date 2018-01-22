【大成報記者袁慧心／桃園報導】衛生福利部桃園療養院日間病房，總床位200床，是全國最大的日間病房，由指導醫師張宏俊及護理長黃美玲管理及籌畫醫療業務，採【復元照護模式】即是不管身體的狀況，活出滿足而豐盛的人生，快樂學習及自主生活管理，而不是只集中於減輕病徵，給與希望的灌注，讓日間學員擁有希望及自主的意願，化為強而有力的行動。日間病房團隊推出【復元計劃】，讓學員一起動手做，增加空間參與感，我們讓庫房報廢品再利用，一起帶著學員讓老椅重生，並畫出了美麗的傘桶，有了參與感，不用大聲呼籲，學員自己的雨傘就很有次序，放在每班自己設計的傘桶，不再抱怨雨傘不見了，下雨天日間大廳不再濕答答，更成為日間美麗的角落。接著開設戶外教學-拈花惹草課程，進行戶外實作教學，在空間有限的醫院，找到屬於自己的ㄧ畝田，考驗團隊對自己專業以外的學習，從完全狀況外，到處翻書請教，每天甚至星期假日，都要為植物澆水及整理雜草收拾環境，從播種、扦插、換盆，每天早晚澆水、整理落葉，一路走來克服重重難關真的不容易，但是看到學員快樂的臉龐，認真的投入就都值得。【做中學】從零開始，沒有人放棄~到現在有空心菜、小黃瓜、南瓜、百香果、芭樂、蝶豆花等，一起分享種值收成的喜悅。感謝衛福部長官及評審讓桃療日間團隊【再出發~心的復元方向】在創意競賽中榮獲優等獎，讓我們學員的努力被看見。桃園療養院帶著學員一起從心出發，將拈花惹草-花能解語，草能療心的效益，在有限空間中，使病人獲得療癒的正面力量，日間學員們:「生病了，沒關係!，有我們的陪伴，一起走向心的復元方向」。（圖／再出發，心的復元方向！桃園療養院日間病房榮獲衛福部創意競賽優等獎。）