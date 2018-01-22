【記者陳昭宗雲林報導】身為人民保姆的警察，不論晝夜、不畏寒風酷暑依然堅守崗位，為守護民眾生命、財產盡一份心力。有感於警務人員的辛勞，內政部長葉俊榮日前深入雲林縣警察局基層慰問訪視，並表達感謝員警對人民辛苦付出。內政部長葉俊榮連訪西螺分局、斗南分局東和所等處，實際了解基層心聲。葉部長於東和派出所表示，對於員警查獲槍砲、毒品、通緝犯等案件充滿讚許，也提醒執勤風險高，要多注意安全，點出警眷擔心受怕的心情，讓員警倍感窩心。葉俊榮部長特別贈送內政月曆給林永立所長，部長讚美林所長執勤認真機警，是位「好樣的」 所長，還特別介紹內政月曆，警察部分在六月的警察節及九月的警大校慶，代表警察工作瞬息萬變，與民眾息息相關，是不可或缺的一環。葉部長拜訪西螺分局亦針對日前員警偵破槍擊案件表示嘉勉，員警鍥而不捨追查辦案態度，積極調閱周邊監視器畫面始能順利偵破案件，特別贈送同仁「部長手繪書籤」，強調尊重、擁抱與認同不同族群，才能接軌國際，讓社會更進步。葉俊榮也提及在蔡英文總統支持下，警察即將於今年全面更換制服，除舒適美觀外，更希望貼近實際執勤需要，讓警察穿出制服的驕傲。葉部長還提到掃除黑道幫派、防制毒品及打擊詐欺犯罪為當前治安工作重點，各分局接連破獲毒品、槍砲案件，相當值得嘉許。參訪過程中，葉部長除對員警關懷慰勉外，還提到自己曾當過4個月忙碌的「家庭主夫」生活，所以更了解同仁及家屬的辛勞，希望警察工作也能兼顧家庭生活。同時葉俊榮部長夜提醒大家，社會變遷快速，希望同仁不斷強化自己的專業能力，增加對健康及學習的投資，豐富生活內涵、提升精神層次，增進服務內容的細緻度，還希望大家都能多多運動，把自己照顧好，指示幹部對於員警生活起居、身體健康應多予關心及體恤，以同理心對待同仁，創造民眾、員警、社會三贏局面。上圖：內政部長葉俊榮深入雲林縣警察局基層慰問訪視，並表達感謝員警對人民辛苦付出。（記者陳昭宗拍攝）中圖：內政部長葉俊榮親上值班台，體驗人民褓母憑日的辛勞。（記者陳昭宗拍攝）下圖：內政部長葉俊榮獎勵破案有功人員，也提醒執勤風險高，要多注意安全，點出警眷擔心受怕的心情，讓員警倍感窩心。（記者陳昭宗拍攝）