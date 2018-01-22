【大成報記者羅蔚舟／竹科報導】中華電信今(1/22)日表示，十年以來領先推動企業社會責任(CSR)作為，在經濟面、環境面及社會面等面向充分兼顧企業經營永續發展、符合國際環保趨勢、實質幫助弱勢族群；期許未來十年，透過推動「5I SDG」倡議，成為台灣數位包容領航員，達成「促進社會創新與資訊平權」以及「實現數位人權與創新經濟雙贏」兩大願景。中華電信2007年即開風氣之先召開CSR高層策略共識營，確立CSR願景，並成立「公司治理」、「員工關懷」、「消費者關懷」、「環境永續關懷」、「創造數位機會」、「企業志工服務」等六小組，自2008年起由上而下，組織化推動CSR作為，經過十年來的努力，充分運用核心技術、資源、能力與特色，推動眾多專案及活動幫助偏鄉及弱勢族群，總計投入逾120億元，落實回饋社會美意。█十年領先 積極落實CSR作為 經濟面、環境面、社會面 面面俱到經濟面部分，中華電信2008年起全面推動供應鏈永續管理、是電信業界第一家、2017年並攜手供應商推動碳管理行動；同時也是第一家按照國際「GRI準則」出版CSR報告的電信業者，率先與世界接軌，也因此能夠連續3年獲得台灣證券交易評定公司治理評鑑前5%、連續6年入選█DJSI成份股、連續11年入選天下企業公民獎TOP 10 屢獲外界肯定環境面分，中華電信積極發展綠能，創造永續與公司營收雙贏，目前自建20座太陽光電電廠，裝置容量達500kWp、減碳量等同於大安森林公園一年吸碳量；且全省代建太陽能電廠已超過300座，貢獻公司營收逾10億元。而為支持發展再生能源，連續三年認購綠電共1,200萬度，且綠色採購金額已逾15億元，各項數據都是電信業界第一。董事長鄭優表示，「公司一定要運用既有規模與專業，替自己及產業帶來綠色轉型契機，也為公司帶來額外營收與未來發展機會。」因此中華電信也是首家全面推動「綠色企業」轉型的電信業者，積極邁向5G(5Green):綠色營運、綠色能源、綠色商店、綠色供應鏈、綠色採購。社會面部分，年投入逾8億元建設、維運電信普及服務；4G基地台建設已遍及22縣市和368鄉鎮區，實現「鄉鄉有4G」、「鄉鎮數涵蓋100%」。而與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作，長期推動的「伴你好讀」社區網路課輔服務，由大學生一對一為偏鄉學童量身訂製、教學課後輔導內容，自2009年12月底至2017年6月底止，課輔時數已達73,000小時，總計參與服務的大學伴共3,300人次、幫助過小學伴2,200人次，目前已有數十位小學伴考上國、私立大學，其中不乏陽明大學、臺北醫學大學等醫學院，實質幫助偏鄉學童克服城鄉學習落差，真正翻轉這些學童的人生。輔仁大學哲學系的大學伴鄺柔羽表示，「偏鄉的孩子看過太多人來來去去，對他們來說，他們真正想要的是能夠長期穩定陪伴他們的力量，我認為當我們要去幫助他人時，應該先看到他們真正的需要，而在陪伴孩子的過程中，因為孩子們的熱情，我變得更敢於把愛說出來，而且發現自己想為孩子做的事越來越多，因此修讀了師資培育課程，朝著成為一名良師的夢想邁進，希望將來能在教育第一線幫助孩子」。與淡江大學視障資源中心合作的「EYE社會創新客服中心」專案，從2009年至今，透過專屬開發的應用系統，累計協助國、內外逾200位視障者學習擔任電話客服人員的專業，目前在客服中心任職的8位視障朋友，每月可處理5,000通話務量，獲得穩定的薪資收入，真正掌握自己人生；中心近期更擬善用4G技術，進一步擴大服務至身障者。淡江大學視障資源中心視障話務人員孫瑋欣表示，「非常開心、感謝中華電信給了我們這個難得的工作機會，讓我可以突破自身在視力上的限制，發揮與一般人一樣，甚至更好的工作表現，我真的很喜歡這份工作，很珍惜這個寶貴的機會」。而中華電信基金會執行的「數位好厝邊」，推動藝文下鄉、數位學習課程等專案，現已有92個據點；「蹲點．台灣」影像紀錄、為社區導入青年資源的設計，至今透過影展，已影響近二萬名青年學子!凡此種種，都是中華電信熱愛這塊土地上的同胞、資源，積極回饋社會的具體實證。█再領先十年 國際標準、數位政策、企業使命 層層兼顧董事長鄭優強調，在CSR作為十年領先後，要推動「5I SDG」倡議，再領先十年。中華電信將積極透過「數位包容」(digital inclusion)的倡議及行動，履行聯合國永續發展目標，並響應「數位國家・創新經濟發展方案(簡稱DIGI+方案)」，及「前瞻基礎建設－數位建設」目標，用行動展現中華電信社會共融力。「5I SDG」倡議包括:「I程式」、「I幫盲」、「I分享」、「I學習」、「I節能」。「I程式」希望配合教育部讓所有學子都會寫程式的願景，推動家長也學程式的種子培育行動，才能親子同步成長，讓寫程式能力成為教育DNA；「I幫盲」則要協助視障同胞接軌數位科技及服務；「I分享」將推廣資訊平權專業企業志工團隊，讓中華電信同仁成為數位服務推廣的尖兵；「I學習」要持續落實各項資訊科技教育、發揮遠距課輔實效，用科技協助偏鄉學童翻轉未來；以及「I節能」致力於不斷推動節能減碳、綠色環保愛地球行動。█中華電信矢志成台灣數位包容領航員 永遠走在最前面中華電信矢志成為台灣數位包容領航員，努力達成兩大願景:「促進社會創新與資訊平權」以及「實現數位人權與創新經濟雙贏」。希望透過發揮核心職能，「縮短數位落差、創造數位機會」，力促社會共融；同時深入台灣偏鄉積極推動普及建設，並透過與NPO/NGO合作的夥伴關係，發動企業志工，努力促進知識、技術資源分享，讓科技串起善的循環，支持弱勢及多元族群接軌數位時代，擴大社會共融行動效益，持續為需要協助的朋友永遠走在最前面。（圖由中華電信提供／中華電信鄭優董事長致詞。）