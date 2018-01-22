▲李應元（左）說明中央和地方合作聯防空汙紅害措施，由環保局長蔡孟（右）裕陪同召開記者會。（圖／高市環保局提供,2018.01.22）

高雄市空氣汙染嚴重，空氣品質連續四天達紅色警示，環保署長李應元22日親自南下，聽取高雄市環保局應變執行簡報，再前往中鋼、台船現場瞭解降載或減排的應變作為。李應元表示，最近已經啟動「北電南送」政策，高雄興達發電廠降載42%，由中北部發電機組來取代，呼籲全國1,300萬戶共同省電來救高雄。

李應元指出，過去都是南電北送，近來因應高市紅害緊急應變，協調台電以中北部機組發電，高雄興達發電廠降載42%，從210萬千瓦減為118萬千瓦，省下92萬千瓦。李應元下午在中鋼公司說明中央和地方合作聯防空汙紅害措施，由環保局長蔡孟裕、中鋼公司副總郭新進陪同召開記者會。

李應元說，南部空汙問題是全國性問題，非僅是高雄的事，希望大家「有苦同擔」。李應元拿起手機說，21日天下午高雄測站已沒有紅色警戒了，天空還有藍天白雲。

他說，近日空汙，興達電廠已降載42%的發電量，從每天210萬千瓦的電力減為118萬千瓦發電量；這些電力已啟動中北部發電機組取代。他表示，如果全國1300萬用戶一起節電，每戶每天省下20燭光燈泡使用5個小時的電力，即可讓每戶省下0.1度的電力，就能讓興達電廠停止運作，更有效降低汙染。

環保局長蔡孟裕在簡報時表示，為了市民的健康，高雄市環保局已採取多項措施，並投入大量經費來改善空氣汙染，空氣品質長期呈現改善的趨勢。針對秋冬空品惡化季節，高雄市率全國之先，於106年底召集16家汽電共生廠研商及排放量20大工廠，於預報空品不良日的前一晚提前應變，評估當天各廠的實際狀況進行減排或降載；第二天再視當天狀況，啟動第二階段應變作為，減緩空品惡化情形。

郭新進表示，中鋼配合減排也將煉焦設備產能降載，另外汽電共生機組有停機和降載，同時以水霧噴灑堆料及防塵等措施。