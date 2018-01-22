這等護父心切？大鬧急診飆罵髒話 桃檢起訴建請從重量刑NOWnews今日新聞 (2018-01-22 22:11)
桃園一名46歲複姓范姜男子前年6月間，在衛福部立桃園醫院陪父親掛急診時，與醫護人員起爭執，男子公然以「爛護士」、「實習醫師」、「通通沒牌照」及髒話入辱罵醫護，大鬧急診室一小時，桃園檢方22日起訴，並建請法院從重量刑。
桃園地檢調查，男子於當天晚上10時許帶父親看病，但其父不願配合量血壓，男子維護父親與醫護發生爭執，竟當場辱罵醫護人員，行為嚴重到急診室業務停擺，醫師、護理師擔心遭攻擊而閃避，根本無法執行醫檢業務。
一名護理師上前制止無效，欲撥打電話報警，但護理師也遭男子阻擋去路，當場嗆「叫總統來也一樣」，還以手指戳護理師肩膀，對方驚嚇之餘躲回護理站哭泣，男子仍不罷休，在急診室內外叫囂，直到警方前來才結束鬧劇。
檢方起訴指出，男子以髒話辱罵醫護人員長達一小時，以暴力手段妨礙醫療業務，嚴重戕害醫病關係，且犯後卸詞避重就輕、毫無悔意，檢方依違反《醫療法》將他起訴，並建請法官從重量刑。
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