外傳蕭美琴將接任外交部長 證實一切子虛烏有NOWnews今日新聞 (2018-01-22 22:16)
2018九合一大選還剩不到1年的時間，國民黨已確定徵召現任立委徐榛蔚出馬，參選角逐花蓮縣長一職，但民進黨到目前為止卻遲遲未提出人選，原本呼聲最高的蕭美琴，在此時傳出將接任「交通部長」，為此蕭美琴透過助理回應，一切都是「子虛烏有」。
自民進黨執政後，外交部除了丟掉邦交國巴拿馬外，近來又爆接待立委怠慢遭責難事件，對於頻出狀況的外交部，也傳出撤換部長的消息，而接任的人選也直指花蓮選出的立委蕭美琴。經向蕭美琴查證，她表示從未被徵詢入閣，也不知道這個消息是從哪裡來？希望不要是有心人士在操作。
蕭美琴當初高票當選為花蓮區域立委時，即表態不會入閣，而這點也是蕭美琴上任後秉持的初衷，近來有關花蓮縣長人選，各界雖力推蕭美琴參選，但蕭一點都不為所動，更多次透過辦公室主任明白的表示會把任期做滿，就是希望能夠服務花蓮鄉親。
蕭美琴對這個「接任外交部」傳言表示沒有聽說，而且「不可能」。她說，當選花蓮區域立委時就已明確表示「不會入閣」，而且會把任期做到結束，直接否定此傳聞的真實性。
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