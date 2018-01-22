勞基法一年內兩次修法，引起不小反彈，但兩次修法，對某些行業來說，有些問題依舊無解！以各縣市手語翻譯派遣的行政人員來說，大部分都要24小時拿著公務機，下班後還要隨時待命。這些行政人員受僱於聾人團體，不過聾人團體自己也經費拮据，因此超時多半只能換補休，可是補休的時候，也不能好好休息。



雯娟是新竹市手語翻譯申請的窗口，除了接受案件申請，也得隨時處理翻譯員在現場的狀況，手上的公務機24小時不關機。



==新竹市聽語障者資源服務行政人員 雯娟==

外面有服務在跑的時候

因為週六或者是平日晚上

有時候也可能會有翻譯案

翻譯員他在服務過程中

可能有服務使用者未到

或者是臨時服務有其他需求

任何狀況 他需要做回報



當初聾人協會承攬手語翻譯業務，自己被聘來工作，就是希望幫助更多跟自己父母一樣的聾人，因此除了手語翻譯派遣，還有其他業務。



==新竹市聽語障者資源服務行政人員 雯娟==

4月到8月是手語翻譯員培訓班

所以集中在這一段時間的

一週會有兩天的晚上要上班

親子手語班是從

3月到12月的每個週六會需要上班



工作超時的部分，新竹市府一年專案補助共320小時的加班費，但以去年來說，雯娟早就申請完，超出的只好想辦法換補休。



==中華民國聾人協會理事 黃淑芬==

我們要求政府再加人 也不答應

後來為了給這一名行政人員休息

我們如果像是禮拜六 禮拜天

站在協會立場

我們當然會提供人力的協助

但是一直要靠協會的人力

也不是長久之計



身心障礙者權益保障法明定各縣市政府應設置申請手語翻譯服務窗口提供聽語障者服務，雯娟的情況不是個案。

以六都為例，台北、新北、跟桃園的案量多，至少有兩人可以輪流值機，不過台中、台南跟高雄，只有一個人，全年無休，上班時到機構，下班後也會接到醫院或警局的緊急申請電話，工時怎麼算 新北市勞檢處表示，下班後，工作地點沒有被拘束，服務量也不多，有服務才算工時。



==新北市勞檢處長 胡華泰==

機構外值機 沒有接電話服務的

這一段時間可以認為

不是工作時間

但是他一旦在機構外

接到電話開始進行服務了

那個時間就算是工作時間

要納入原來當天的工時

在機構內的時間一併計算



按照法令，聾人協會必須給加班費或補休，但協會強調經費拮据，給補休是不得不的做法，才會希望政府增加加班費補助，而今年，新北市開始編列預算了。



==新北市手譯暨聽打服務方案督導 蕭匡宇==

應該是以過去服務的案量來看

一年是估計60次 一次是200元

所以一年的預算在這個部分

大概1萬2千元



六都中，目前只有新北編列預算，桃園市一個月有1500的值機補助，台北市社會局是晚上8:00以後不接受申請，事先把翻譯員的名單提供給醫院和警局，至於台中、台南、跟高雄，目前還是沒有加班費。

面對全年24小時值機的情況，新北市勞檢處指出，雖然不違法，但機構能否多一些彈性，適時找替代人力，避免過勞。



記者 歐姵君 陳信隆 台北報導



