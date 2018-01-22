

高雄市勞工局今天公布去年勞檢結果，五大違法行業分別為批發零售、住宿餐飲、製造業、社會服務業及其他工商服務業。



==高雄市勞工局勞動條件科長 羅永新==

批發零售業佔了21.14%

而住宿餐飲業就佔了15.83%

製造業佔了15.38%

這3個相加就已經超過50%的違法

如果以批發零售業

多數都是小型的商店居多

表示這些微型的企業

他在遵守法令的事項是比較弱

那也是驅使我們

在今年的宣導手段上面

必須走入商圈 去就近他們

否則這些違法持續存在

都是我們不樂見的



高雄市去年共輔導及檢查4392個案件，以及裁處1295家業者，其中裁罰金額最高為慶富造船、其次是旗勝科技，第3為龍邦保全，勞工局也表示、將積極協助事業單位籌組企業工會，營造合法的工作環境，並解決低薪超時等問題。





