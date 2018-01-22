高巿2017勞檢:勞力密集產業 起薪低.工時長公視 (2018-01-22 00:00)
高雄市勞工局今天公布去年勞檢結果，五大違法行業分別為批發零售、住宿餐飲、製造業、社會服務業及其他工商服務業。
==高雄市勞工局勞動條件科長 羅永新==
批發零售業佔了21.14%
而住宿餐飲業就佔了15.83%
製造業佔了15.38%
這3個相加就已經超過50%的違法
如果以批發零售業
多數都是小型的商店居多
表示這些微型的企業
他在遵守法令的事項是比較弱
那也是驅使我們
在今年的宣導手段上面
必須走入商圈 去就近他們
否則這些違法持續存在
都是我們不樂見的
高雄市去年共輔導及檢查4392個案件，以及裁處1295家業者，其中裁罰金額最高為慶富造船、其次是旗勝科技，第3為龍邦保全，勞工局也表示、將積極協助事業單位籌組企業工會，營造合法的工作環境，並解決低薪超時等問題。
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