















長榮空服員在長榮海運大樓前，持續接力靜坐，靜坐時間將持續57小時，象徵組員們飛舊金山航班三天工時57小時的疲累，但靜坐行動進入第二天，工會不滿，長榮只是對外表示班表都合法，沒有過勞，要求長榮高層，出來面對。桃園市空服員職業工會副秘書長 鄭雅菱：「正式的向長榮航空 遞出我們的邀請函 敬邀長榮高層來靜坐現場 來幹嘛 來體驗過勞」工會提出包括台北飛東京等六大過勞航班，要求資方出來面對，其中，以周日飛航舊金山的班機為例，組員在周日九點半開始行前簡報，一直到周二傍晚六點落地，雖然在飛機上的時間只有25小時，但加上行前和落地後的準備，工作時間長達57小時。長榮空服員 趙婕歡：「我們回程的話 當地時間的早上 剛好就是台灣的清晨 就是我們俗稱的紅眼班 在當地的休時又非常嚴重的不足 所以空服員在服勤這一班 是非常非常疲累的」工會也點名高雄飛東京，台北飛北京兩趟當天班，工時瀕臨超持，對此，長榮航空以書面回應，工會對於僅少數航班因不可抗力因素超時，而要求長榮航空全面改為過夜航班不合情理，飛航同航線的國內外航空公司，也都以當天來回為原則。去年起與桃園市空服員職業工會進行過團體協商9次，但工會一再以包裹式要求資方全數同意其提出的航班增加外站停留時間及過夜，讓協商沒有交集，未來會持續溝通