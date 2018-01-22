女義交執勤遭怪手輾過 骨折重傷送醫公視 (2018-01-22 00:00)
去年底發生桃園女義交執勤時，遭施工怪手從後方輾過，目前仍在醫院清創治療，這也是桃園市實施義交協勤政策以來最重大意外。女義交的丈夫希望，未來公共工程能更重視工安環境，也希望增加保險金額給義交更多保障。
畫面裡莊姓女義交去年12月10號在桃園區大有路執勤時，遭到施工怪手從後方輾過，左下肢從臀部以下全部被輾碎。女義交目前已經進行八次清創手術，還在醫療中、但情況不穩定、甚至有高燒不退情形。
==受傷女義交夫婿 黃先生==
目前就是從腳踝到臀部
都開放性骨折
還有她的直腸都破洞
怕感染併發症
案發現場桃園區大有路正在進行人行道改善工程，這起事故發北區勞檢所認定怪手作業沒有保持適當距離，才會輾過指揮交通的義交，是工安意外，針對包工開出三萬元罰單，而事發後廠商也負起所有醫療費用，另外，警察局幫義交投保意外險和壽險也有理賠。
==桃園分局交通組組長 梁仲銘==
最高的理賠金額 是新台幣390萬元
在意外住院的部分
每日也可以領取500元的津貼
最高領取上限是180天
==前市代表 李柏瑟==
大桃園到處都在做
汙水下水道處理工程
但是我們可以看到
在施工現場並沒有很多人力
在指揮交通
維護我們現場施工的
勞工安全和用路人安全
這是桃園市實施義交協勤政策以來最重大意外。女義交的丈夫日前向前代表陳情，呼籲未來公共工程更重視工安環境，也希望增加保險金額給義交更多保障。
記者 詹淑雲 桃園報導
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