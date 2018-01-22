















年關近，尾牙聚餐多，酒駕案件也增加。前天深夜到昨天清晨七小時內，全台就有4人因酒駕事件死亡。雖然酒駕罰則已經修法加重，但受害家屬仍抨擊太輕。警改會建議，或許可以思考增加沒入交通工具，或立即拘役等罰責，可能會比再加重刑期，更令行為人有所警惕。被撞到路邊的機車，燒到只剩車骨，機車騎士也因為強大撞擊力，當場身亡，這起車禍發生台南市，21日清晨5點，69歲老翁騎車送報紙，卻被房姓男子酒後開車撞死。死者家屬說，「你喝酒為什麼要開車，酒駕刑罰判太低了，我覺這樣是不對的。」家屬在醫院痛罵肇事者，但不只台南，金門20日深夜，一名中國籍遊客沿路散步，也被酒駕男子開車撞死，當天晚上到隔天清晨七個小時內，全台總共3起酒駕死亡車禍，4人喪命。其實警方取締酒駕，去年1月至11酒駕移送法辦有5萬6千多件，只是仍有民眾不怕罰，像屏東這名男子，兩天前被抓第六次。屏東交通分隊長 郭耀鴻說明，「有多次酒駕的情形，且剛服刑出來（五年內)兩次以上的酒駕情形時，將處以新台幣9萬元的罰鍰。」上週酒駕罰則剛三讀通過，已是台灣第二度修法加重，但警改會認為，可再增加令行為人有立即感受的處罰。警改會發言人 馬在勤則說，「如果今天我們立法委員能夠考慮說，即時沒收他的交通工具，或者是發現只要有酒駕呢，馬上就給予適當的譬如說，短期刑、馬上執行把他拘個10天、20天。」警改會表示，與前年同期比較，去年酒駕死亡63人，已減少16人，顯示酒駕修法有一定成效，但仍可思考在不違反人權前提下，討論是否再加強嚇阻。記者 王介村 許政俊 綜合報導