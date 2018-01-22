拒過勞航班 長榮空服員靜坐.籲高層面對公視 (2018-01-22 00:00)
不滿長榮航空航班過勞，桃園市空服員職業工會發起靜坐抗議活動，工會幹部和現職長榮空服員，從昨天上午開始持續靜坐，並向長榮高層喊話，到現場一起靜坐體驗過勞感受。長榮回應，工會提出的所謂過勞超時班，都是不可抗力因素影響，占比極低，會持續與工會溝通。
長榮空服員在長榮海運大樓前，接力靜坐，將持續57小時，象徵組員飛舊金山航班三天工時57小時的疲累，行動進入第二天，工會不滿長榮對外表示班表都合法，沒有過勞，要求長榮高層，出來面對。
桃園市空服員職業工會副秘書長 鄭雅菱說，「正式的向長榮航空，遞出我們的邀請函。
我們要敬邀長榮高層來靜坐現場，來幹嘛呢？來體驗過勞。」
工會提出包括台北飛東京等六大過勞航班，要求改善，以週日飛航舊金山的航班為例，組員去程從週日上午九點半開始行前簡報，外站休息後，週二回程在台灣時間傍晚六點落地，儘管來回在飛機上的時間只有25小時，但加上行前和落地後的準備，工時長達57小時。
長榮空服員 趙婕歡則說，「我們回程的話，當地時間的早上，剛好就是台灣的清晨，就是我們俗稱的紅眼班；在當地的休時又非常嚴重的不足，所以空服員在服勤這一班，是非常非常的疲累的。」
工會也點名高雄飛東京，台北飛北京兩趟當天班，工時都在12小時上限邊緣，對此，長榮回應，所謂過勞超時，都是不可抗力因素，以2017年為例，桃園北京航線，全年365班，超時班次20班，超時比率僅占5.48%，高雄飛成田機場超時占比更低0.83%，都是天候因素，其他航空也受被影響，長榮並指出，去年起與桃園市空服員職業工會，進行過團體協商9次，但工會一再以包裹式要求資方，將當天班改為過夜班或增加外站停留時間，讓協商沒有交集，未來會持續溝通。
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