華航空服員被解僱 工會:被迫簽離職書公視 (2018-01-22 00:00)
國內兩大航空公司，今天都傳出勞資爭議。華航企業工會召開記者會指出，四名空服員因為生病或家庭照顧因素，依規定請假，卻在年度考績公布前，被華航以"連續兩年考績丙等"為由解僱，甚至被迫簽下自願離職書。但華航發表聲明駁斥，指出這四人都有遲到曠職等紀錄，工會必須為誣指行為，負起法律責任。
拿著診斷紀錄，被解雇的華航空服員，控訴華航，因為自己生病或家人生病因素，無法上機執勤，依規定請假並都已經補上班，但還是拿到考績丙等，並在年度考績還沒有公布之前，就被華航通知，因為考績連續兩年"丙等"將被資遣。
華航前空服員表示，「年度考績評定結果出來之前作決定，看你是要自己簽，自願離職、離開公司，還是要等公司辦離。」
另一名華航前空服員說，「引導我有自願離職和被資遣的選擇，當時我問助理，就今天一定要想出來嗎？話都還沒說完，助理馬上說，是你現在即刻就要想出來了。」
華航企業工會指出，這次共有四名空服員，去年度分別請假在27到33天不等，被公司告知因為考績連續兩年丙等被資遣，但翻開公司獎懲紀錄，四人在去年獲得客艙經理評為"優點"紀錄，都在29次以上，可見執勤時表現良好，只是因為身體狀況不得不請假，工會直指華航資遣手段粗劣，還把員工哄騙到密閉空間，要求簽署自願離職書。
中華航空企業工會秘書長 朱梅雪表示，「員工被公司以連續兩年考績丙等來資遣，而且還(要求)不能通知工會，還要當場就要決定自動離職，甚至要求他不能跟工會談。」
對此，華航發表聲明表示，華航僅對極少數不適任者，予以資遣。
4位空服員，在過去值勤時，分別發生多次遲到、曠職、請假事由不符，以及拒絕任務等行為，對於工會指控"哄騙員工到密閉空間"，華航駁斥，是在空服管理部辦公室公開場所進行，工會必須為此負起法律責任。
對此工會表示，已向桃園市政府申請勞資爭議調解，將在2月2日會議後，決定下一步動作。
薛宜家 林志堅 台北報導
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