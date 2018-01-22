記者黃村杉／新北報導

新北市長朱立倫22日晚間出席107年春節勞軍活動，頒獎表揚18位協助役政有功人員，以及29位績優役政人員，並頒發慰勞金給駐軍新北的10大部隊，特別向後備幹部及國軍弟兄表達感謝，且提前歡度春節。

朱立倫強調，每當發生災情，國軍及後備軍人總是第一時間趕赴現場，並協助民眾重建家園。平時國軍的工作就已繁忙，後備弟兄也都有自己的工作要兼顧，仍願意投身公益與救災活動，以民眾的安危為己任，努力將損失降到最低。

朱立倫表示，這種恪盡職守、不畏辛勞為國家付出的精神，他致上十二萬分的敬意，並藉由一年一度的春節勞軍活動，預祝大家在新的一年裡心想事成、萬事如意，春節佳節愉快。

獲獎的後備憲兵游忠志，已將公益及救災當成志業，過去曾是中華民國災難救援協會的一員，參加過許多場夏季定點演訓及社會救援活動。現雖已退休，仍投身後備憲兵荷松協會，不論是探訪育幼院、關懷獨居榮民及捐血等公益活動皆積極參與，愛心不落人後。

石門區後備軍人輔導中心秘書謝憲州說，他從26歲就服務於該中心迄今12年，曾投入104年的復興空難搶救行動，「當時測得的水下溫度已低於10度，但好奇怪，我浸泡在基隆河中3個小時搜救，卻一直到上岸了才覺得冷！」這種積極救災的態度令人敬佩。