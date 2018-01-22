▲桃園某酒店的正妹看板，擠在一堆候選人當中，卻被網友挖出來「唯一支持」，在網上瘋傳。（圖／翻攝自臉書 , 2018.01.22）

這位沒參選的「文文」為何獲得眾網友唯一支持？桃園一處街頭看板22日成為網路瘋傳的熱門話題，一名面貌姣好的正妹看板混在一堆議員參選人看板中，不仔細看還沒發現原來是酒店公關廣告，讓網友起鬨「唯一支持文文」。

由於選舉將屆，許多議員候選人四處豎立看板，在桃園區復興路省道上的這堆看板尤其獲網友注意，因為在一堆候選人當中，這名正妹顯得十分醒目，然而她卻非參選人，而是掛名某酒店經理的「范文文」。

網友瘋傳看板照片，紛紛強調「唯一支持」，成為選聞中令人會心一笑的亮點。而網友也「神」出照片中主角的臉書帳號，記者循線找到這位「文文」，她說，106年5月才入行當經紀，自掏腰包以每月一萬五千元代價租下看板，但沒想到成為另類焦點，對生意是否有影響則尚未得知。