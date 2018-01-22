嘉義農業老化需轉型 新農業科技暨產學推廣中心開創產業NOWnews今日新聞 (2018-01-22 21:29)
嘉義縣是農業大縣，然而資源相對窮困，加上老農凋零，為了提升產業價值，農業轉型勢在必行；中正大學看見在地農業困境，因此整合校內教師專長，於22日正式揭牌成立「新農業科技暨產學推廣中心」。未來該中心將從在地特色、生態農業、創新課程教學等層面著手，與政府、產業界及農業社團共同合作，期盼藉由新農法、智慧化行銷管理、新型態食育革命等解決在地農業產銷問題。
中正大學集結校內七學院，成立「新農業科技暨產學推廣中心」。新農業中心主任秘書許昺慕表示，中正教師擁有不少與農業相關的學術研究，像是老農教育、農村再造、產銷平台、農業機械、農業檢驗、農權、農業法規、循環農業等，將有助於在地新農業發展。
目前新農業中心結合在地環境特色，將農業科技、友善環境、在地共榮等新農業概念，以中正大學為中心，從民雄鄉擴散到嘉義縣，甚至是台灣中南部地區，未來該中心將與在地政府、小農、契作農戶、農業產銷班、農業生技公司、食品及農產加工業等合作，成立小農市集、協助社區改造、推廣電子商務行銷及參與農產品履歷，與在地建立共同生活圈。
中正新農業中心主任秘書許昺慕表示，未來不僅將運用科技化農業與友善資材技術，建立創新的生產模式，也將推廣生態養殖、無毒農作、新農食觀念等，協助在地恢復自然生態並永續經營。而該中心更規畫幫助農民建構農產行銷網路，從源頭一一把關農作物用藥量、生產品質、產銷履歷等，讓農產品從產地直達消費者廚房。
此外，新農業中心將協助業師、教師開設新農業課程及產學訓練班，透過實作與實習，增加學生對現代農業技術與產學的認知，鼓勵與協助學生投入農業科技的新創產業。「課程不侷限在校內。」許昺慕說，除了一般大學生，鄰近中正的農民都能前來上課，學習新農業相關知識，期待藉此組成有機無毒契作聯盟。
22日中正校方辦理揭牌儀式，並特別邀請地方鄉親仕紳、村里長、農業社團幹部、農業生物科技、電商行銷廠商等一起見證中正大學「新農業科技暨產業推廣中心」成立。
中正大學總務長、新農業中心執行長楊宇勛表示，雖然中正大學沒有農學院，但中正強調菁英重點出擊，核心概念希望結合在地鏈結、在地實踐以及為地方服務。而該中心總幹事、同時為中正副校長蔡榮婷則也指出，未來將結合各個系所，整合七大學院研究能量，協助彰雲嘉嘉地區展現智慧化時代的新農業面貌及新農村景象。
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 防潮家185公升電子防潮箱FD-200CA
- 漢妮Hampton杜克4.3尺大茶几-130x70x43.5cm
- 【感恩使者 海夫】輕便型洗澡椅 可掀式 有扶手 EVA座墊 日
- 【NIXON】The MELLOR 純粹元素休閒都會腕錶-卡其(A1291603)
- 【H-CT】全方位功能真皮斜背腰包(B1213-Z)
- COACH 燙印LOGO防刮牛皮ㄇ字雙拉鍊零錢包(桃紅)
- 【華碩AMD電競320平台】Ryzen 7 1700 八核 {秘密花園}GT-71
- 【聲寶】浴室.臥房兩用微電腦電暖器(HX-FH10R)
- [ 愛無限珠寶金坊 ] 0.23 錢 一對 - 美麗佳人 - 黃金耳環-
- 【NIXON】The SENTRY CHRONO 藍調搖滾潮流運動腕錶-黑面(A3
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》