▲左起為中正主任秘書吳明儒、理學院院長周禮君、副校長郝鳳鳴、新農業中心總幹事蔡榮婷、新農業中心執行長楊宇勛、新農業中心主任秘書許昺慕。（圖／中正大學提供）

嘉義縣是農業大縣，然而資源相對窮困，加上老農凋零，為了提升產業價值，農業轉型勢在必行；中正大學看見在地農業困境，因此整合校內教師專長，於22日正式揭牌成立「新農業科技暨產學推廣中心」。未來該中心將從在地特色、生態農業、創新課程教學等層面著手，與政府、產業界及農業社團共同合作，期盼藉由新農法、智慧化行銷管理、新型態食育革命等解決在地農業產銷問題。

中正大學集結校內七學院，成立「新農業科技暨產學推廣中心」。新農業中心主任秘書許昺慕表示，中正教師擁有不少與農業相關的學術研究，像是老農教育、農村再造、產銷平台、農業機械、農業檢驗、農權、農業法規、循環農業等，將有助於在地新農業發展。

目前新農業中心結合在地環境特色，將農業科技、友善環境、在地共榮等新農業概念，以中正大學為中心，從民雄鄉擴散到嘉義縣，甚至是台灣中南部地區，未來該中心將與在地政府、小農、契作農戶、農業產銷班、農業生技公司、食品及農產加工業等合作，成立小農市集、協助社區改造、推廣電子商務行銷及參與農產品履歷，與在地建立共同生活圈。

中正新農業中心主任秘書許昺慕表示，未來不僅將運用科技化農業與友善資材技術，建立創新的生產模式，也將推廣生態養殖、無毒農作、新農食觀念等，協助在地恢復自然生態並永續經營。而該中心更規畫幫助農民建構農產行銷網路，從源頭一一把關農作物用藥量、生產品質、產銷履歷等，讓農產品從產地直達消費者廚房。

此外，新農業中心將協助業師、教師開設新農業課程及產學訓練班，透過實作與實習，增加學生對現代農業技術與產學的認知，鼓勵與協助學生投入農業科技的新創產業。「課程不侷限在校內。」許昺慕說，除了一般大學生，鄰近中正的農民都能前來上課，學習新農業相關知識，期待藉此組成有機無毒契作聯盟。

22日中正校方辦理揭牌儀式，並特別邀請地方鄉親仕紳、村里長、農業社團幹部、農業生物科技、電商行銷廠商等一起見證中正大學「新農業科技暨產業推廣中心」成立。

中正大學總務長、新農業中心執行長楊宇勛表示，雖然中正大學沒有農學院，但中正強調菁英重點出擊，核心概念希望結合在地鏈結、在地實踐以及為地方服務。而該中心總幹事、同時為中正副校長蔡榮婷則也指出，未來將結合各個系所，整合七大學院研究能量，協助彰雲嘉嘉地區展現智慧化時代的新農業面貌及新農村景象。