▲築構空間是由雲科大建築、室內設計系…等數個單位聯合建構完成。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.22）

由螺陽文教基金會、國立雲林科技大學建築與室內設計系及大藏建築師事務所合作，社區居民及建築系學生共同參與建構，可容納約70人的「竹夢螺陽」小型竹構造集會空間，為期一周的工作營於22日建造完成。日後將可做為戶外研習、藝術創作、遊客休憩等等之用，西螺老街再增一處優質藝文活動空間。

螺陽文教基金會長期推動西螺區域文化振興、社區活化及藝術發展等相關工作，自2013年起與學校合作，舉辦西螺金屬雕塑創作營、西螺木雕創作營等，也不定期舉辦木工創作、舊家具修繕等工作坊，為西螺帶進活力，有鑒於需要一處完善的藝文環境場地提供各項藝術、工藝的長期發展，特別與雲林科技大學及大藏建築師事務所合作，建造一處小型竹構造集會空間，做為各項活動之用。

▲「竹夢螺陽」竹構空間主要採用竹子做為建材。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.22）

築構空間是由雲林科技大學建築與室內設計系蘇明修及劉銓芝老師，運用5週課堂的時間，帶領大二的同學們創意激盪，設計完成出多座造型、概念不同的竹構棚架作品並完成模型製作，評選出第一名「竹夢螺陽」設計後，取用作為施作之模型；並由大藏建築師事務所進行細部規劃整合修正，於15日至19日共六天的短期工作營，共20餘人合作搭建完成了「小型竹構造集會空間」。

「竹夢螺陽」竹構空間，採用竹子做為主建材。竹子具有重量輕巧、強度高的特性，並且碳排放量極小，是結構良好、環保的優良建材。採用易於操作的十字結、方回結繩綁工法，無需使用太多機具完成吊裝作業，可單憑人力組件完成，可以在短時間內靠群體搭建起一個結構體。參與工作營的學員可以從中熟練各種構法、技法，容易達成成就感，並且增進團隊溝通，透過合作拉近人與人的距離，互相交流不同的意見彼此學習。

▲竹材的處理及建構均由學生共同合作完成。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.22）

參與工作營的學員，有雲林科技大學建築與室內設計系、中華科技大學建築系、海聲華德福等校學生，及一般社會人士與社區居民。「竹夢螺陽」竹構空間的完成，再為西螺老街增添一處優質空間，做為長期推動藝文發展之用，是一處集合眾力，結合建築、裝置藝術、公共議題、學生參與、社區提升的創新典範。