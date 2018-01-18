（中央社記者黃自強新加坡18日專電）深受新加坡球迷關注的世界女子職業網球協會（WTA）總決賽，今年最後一次由新加坡主辦，明年將移赴中國大陸深圳舉辦。不少球迷獲悉後，大感失望。



新加坡聯合早報、亞洲新聞台（Channel NewsAsia）報導，世界女子職業網球協會和新加坡旅遊局宣布，關於WTA總決賽，雙方將不再續約。



報導指出，今年的WTA總決賽將是最後一次由新加坡主辦。WTA宣布已選定深圳為新的舉辦場地。深圳將自2019至2028年舉辦此一賽事，賽事總獎金估計比目前提升一倍。新加坡旅遊局指出，由於5年的合約將於今年到期，經仔細評估後決定不續約。



不少熱愛這項賽事的球迷獲悉後，紛紛表示失望，並認為明年只能出國觀賽。



WTA總決賽每年均吸引大批球迷觀賽，去年共有13萬3000多名球迷前往欣賞，台灣也有知名球員參與，這項賽事今年預定是在10月21日到28日舉行。1070118