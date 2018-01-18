大聯盟官網今（18）日報導，天使隊預計2月14日開訓，並且期待「生化人」Albert Pujols(普侯斯）多練一些一壘守備，讓日籍「二刀流」好手大谷翔平有更多機會擔任指定打擊位置。

過去大谷在火腿隊不但投出160公里以上速球，累積42勝15敗，防禦率2.52，624次三振，還有共投543局，打擊方面，他累積48轟，打擊率2成86。

大谷過去在日職是投1休6，但是非投球時間，他也有上場打擊，這讓天使隊頭痛要怎樣運用這位天才好手。

天使老闆Arte Moreno表示：「他才23歲，我們有6年可以讓他熟悉這些事情，我們有很多空間可以讓他嘗試。」

38歲的Albert Pujols將會在春訓加強守備，儘管他的雙腳過去也有傷勢。

去年Pujols出賽149場，143場擔任DH，只有6場守一壘，但他還能產出23轟，101分打點。

Albert Pujols還差32支安打就能累積3000安，他累積614轟，只差16支，就能追上Ken Griffey Jr ，成為大聯盟史上第6位。