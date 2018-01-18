▲女大生對黃男一見鍾情，兩人在聚會後發生性關係，女大生卻在愛愛到一半時喊卡並在事後控告遭性侵。（示意圖／NOWnews資料照）

玩過頭？新北市一名女大生看見閨蜜傳來同校黃男的照片，認為黃男長得不錯很心動，便前去參與聚會，席間一群人邊飲酒邊玩「國王遊戲」脫到全裸，女大生堅持在黃男家過夜，兩人並發生性關係。事後女大生指控黃男酒後性侵，遭其他友人打臉，台北地檢署調查後依事證不足，處分黃男不起訴。

據《蘋果》報導，前年10月間，女大生的閨蜜賴女與黃男受邀至陳姓友人住處飲酒聚會，賴女也邀女大生參與聚會認識新朋友。四人齊聚後，為了助興便邊喝酒邊玩起「國王遊戲」，隨著一杯杯酒下肚一群人也愈玩愈high，最後男的脫到剩下內褲、女的脫到全裸僅以浴巾遮蔽。

聚會結束後，賴女借住在陳男家，女大生則堅持要住黃男家不願搭車返家，黃男拗不過女大生只得帶她回家休息。未料，事後女大生卻控告黃男趁她酒醉時，脫去她的衣褲對她性侵得逞，向黃男提出強制性交及乘機性交罪的告訴。

黃男到案後否認犯行，辯稱當晚他睡地上讓女大生睡在床上，睡夢中聽見女大生輕聲呼喚，才與對方發生性關係，但兩人愛愛到一半時女大生卻突說不要，當下他立即停止，最後女大生竟說自己遭強暴要報警處理。

不過，當日參與聚會的賴女與陳男向檢察官表示，當時女大生看見黃男照片時直呼「哎呦，這個長得不錯」對黃男很有好感，遊戲時不斷黏著黃男稱讚他帥、捉弄他，聚會結束後還要黃男送她回家，起先黃男不斷拒絕，最後拗不過才答應。

檢察官進一步追查，發現女大生與黃男愛愛時，懷疑遭黃男以手機偷拍性愛影片，才突然喊出不要，但警方檢查過黃男手機、電腦及雲端系統都沒發現任何性愛影像。最後檢方依事證不足無法認定黃男涉有重嫌，處分黃男不起訴。

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