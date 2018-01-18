險落小潘潘詐騙圈套 警助保41萬元中廣新聞網 (2018-01-18 11:01)
1名女子在電話上自稱「小潘潘」，不斷以溫柔攻勢取得60歲的張姓單身男子信任後，以投資未上市股票會有高額獲利為誘餌，並說只要投資匯款，就會和他在一起，幸好男子匯款過程被機警的銀行行員及保七員警查覺，成功阻止，男子險些遭騙41萬元。
（梁國榮報導）
警方表示，男子在匯款過程中，在櫃檯使用的是「舊式折疊式貝殼手機」不斷打電話，引起行員「曾適頎」的注意，立即通知派駐銀的保七警員彭成瑜、李昌和前來關心瞭解。經行員與位於台北的「匯入銀行」查證，發現這個匯入帳戶有問題。
但男子一直相信匯錢過去小潘潘就會和他在一起並有高額獲利，就連鄰居都說，女子不讓旁邊人聽電話，很明顯就是詐騙，但男子就是不信。
幸好在員警及行員馬拉松式苦勸下，男子才驚覺這是一場愛情詐騙。
（圖片：保七第一大隊提供）
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