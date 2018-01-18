MLB／避免薪資仲裁 老虎簽伊格萊西亞斯一年約NOWnews今日新聞 (2018-01-18 10:53)
為了避免薪資仲裁，大聯盟老虎隊和陣中游擊手Jose Iglesias（伊格萊西亞斯）簽下為期一年，價值627.5萬美元的合約。
老虎隊宣佈，球團和Iglesias簽下一紙價值627.5萬美元的合約，避免薪資仲裁。原本Iglesias希望獲得680萬美元的年薪。
28歲的Iglesias在去年球季463個打數擊出118支安打，其中6支為全壘打，貢獻54分打點，打擊率2成55、上壘率2成88、長打率3成69。
不過老虎正在重建，球團總管Al Avila也表示，Iglesias並不是重建計劃的一份子。未來球團還是有可能會交易他，老虎在休賽季交易出二壘手Ian Kinsler，去年季中也送出外野手J.D. Martinez、Justin Upton、捕手Alex Avila和投手Justin Verlander。
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