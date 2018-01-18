走私大麻郵包 通緝犯自加拿大押解回台中央社 (2018-01-18 10:30)
（中央社記者蕭博文、邱俊欽台北18日電）男子張敬瑜涉嫌自加拿大走私大麻郵包來台，但滯留海外不歸多年。調查局與加拿大執法官員合作，今天將張男押解回台，移送台北地檢署歸案。
調查局今天發布新聞稿指出，張敬瑜涉嫌於民國105年間自國外走私470公克大麻來台，由在台共犯領取，涉嫌違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪嫌，但張男早在104年間即出境溫哥華，滯留海外不歸，經檢方發布通緝。
調查局去年底接獲情資顯示，張敬瑜藏匿於加拿大卑詩省，並疑涉國際洗錢活動，立即透過管道與加國邊境署等執法機關進行情資交換及合作，追蹤張男藏身處所，經多日佈線追查，於1月10日成功在卑詩省緝獲張男。
張男今天清晨被押解回台時，一語不發，隨即在調查局人員押解上銬下，解送台北地檢署歸案。
調查局表示，鑑於國內近年毒品氾濫情形嚴重，包括大麻、K他命等毒品走私來台數量逐年增加，對國人身心健康及社會治安影響至鉅，調查局積極與各國執法機關合作打擊跨國毒品走私犯罪。
調查局與內政部移民署通力合作下，派員共同將張敬瑜押解返台歸案。調查局並呼籲，民眾如獲知外逃通緝犯行蹤，歡迎提供線索，共同將不法之徒繩之以法。1070118
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