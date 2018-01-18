西班牙當地時間1月17日下午，天津權健隊迎來了在西班牙馬貝拉的第3場教學賽，對手是捷克勁旅布拉格斯巴達。在這場比賽中，對手不僅展現了強大的身體素質，同時還有快速反擊、門前搶點等技戰術方面的優勢，最終權健隊以1-4不敵對手，李星燦幫助球隊打入惟一的進球。

為了備戰新賽季的亞冠聯賽與中超聯賽，權健隊12月下旬就開始了集中，並且先期前往卡達多哈進行了第一階段的訓練，在多哈期間，權健隊與卡達聯賽球隊阿爾賽利亞進行了交手，以1-0取勝。1月5日，球隊來到西班牙馬貝拉后，開始了第二階段以技戰術演練為主的訓練。並且分別與德乙、瑞超球隊進行了比賽，結果分別以0-1負德乙球隊聖保利、1-1戰平瑞士超級聯賽冠軍巴塞爾隊。

權健隊的第三場比賽是捷克老牌勁旅布拉格斯巴達隊，對手無論在身體素質還是技戰術素養方面都高出一籌。權健隊在首發陣容中也派出了比較強的組合，像維特塞爾、莫德斯特兩名外援都首發出場，隊長張鷺、糜昊倫、趙旭日、王曉龍、孫可、王永珀等國內球員也都以主力身份率先亮相，不過面對整體實力明顯佔據優勢的對手，權健隊在上半時就以0-3落後，下半時替補出場的楊旭在前場積極拼搶，造成對方門將傳球失誤，李星燦把握機會破門得分，最終本場比賽的比分為1-4。

比賽結束后，天津權健隊主教練保羅-索薩在接受採訪時首先說到：就像之前說的那樣，我們這次在西班牙拉練期間的所有對手都非常強大，今天的對手無論技戰術上，身體上，都比我們有很大優勢，通過之前的比賽結果來看，今天這個比賽結果（1-4）也是我們能夠想到的。我們之所以選擇了這些對手來進行熱身，我們相信通過與這些對手比賽的順利進行，會在身體狀態、精神面貌，比賽節奏感的提升有很大幫助，相信到了30日（亞冠附加賽）的比賽時候，我們整體感覺都會更好。

在前兩場與德乙、瑞超球隊的比賽中，權健隊分別只失一球，但本場對方身體明顯更強、全場緊逼的戰術讓權健隊明顯處於劣勢，這也是權健丟掉四球的主要原因，對此索薩直言：對手身體條件都比我們好，天生的體質讓雙方球員存在差異，但不僅如此，對手速度也比較快，反擊門前包抄技術非常不錯，他們是一支非常強的球隊，與這樣的球隊交手對我們有很大幫助。

對於在西班牙期間已經進行的這三場比賽，索薩直言：現在我們在很多地方都有待提高，之前因為隊員的體能休假期間維持得不太好，所以在第一階段主要針對體能情況進行了改變。除了體能外，很多地方各個層面需要提高，特別是技戰術層面，通過與這些對手比賽，我們取得了一定收穫，因為對手的身體，技戰術都很出色，通過與他們比賽我們也有很大收穫。現在球隊還需要整體升級，我也與俱樂部丁總有一些探討，期待有一些突破。

權健隊的巴西外援帕托一直沒有跟隨球隊進行技戰術的訓練，也沒有參加球隊的熱身賽，有消息稱在亞冠報名的第一次報名名單中沒有帕托的名字，對此索薩表示：帕托在多哈的時候，腳部有一點小傷，但至今沒有完全恢復，他一直在嘗試恢復，但現在他的腳傷還不能穿足球鞋進行訓練，我們一直在安排教練組幫助他進行針對性的恢復，關於亞冠報名的問題，他是在亞冠名單的範圍中，關於他不在名單的消息，我們還要進行核實。（於靜 發自馬貝拉）