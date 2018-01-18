凱業必達挑戰賽首位業餘外卡 17歲賴特初登美巡北京新浪網 (2018-01-18 10:30)
17歲的高中生查理-賴特
日期:1月18日，查理-賴特（Charlie Reiter）將缺席棕櫚沙漠高中這一周的課程，參加星期四開打的凱業必達挑戰賽。很顯然，他在這裏也會受教育，只不過這些教育來自瓊-拉姆（Jon Rahm）等人。
17歲查理-賴特，賽事59年歷史之中第一個獲得外卡參賽的業餘選手，他最近在大角羊高爾夫俱樂部（Bighorn Golf Club）與瓊-拉姆打過一場練習。
「那肯定是開眼界的，」查理-賴特說，「我們一起打了12個洞，我想他也許每個洞都是一推。他連續抓到6隻小鳥。這向我展示了你必須在某些領域多麼卓越才能在美巡賽上征戰，成為一個高水平的選手。」
瓊-拉姆世界排名第三位，是本周參賽陣容之中世界排名最高的一個。當他回憶起查理-賴特的開球時止不住笑了起來。
「首先他是一個很棒的小孩，」瓊-拉姆說，「他即將念南加州大學，因此我知道他是一個好學生。他擊球的距離很遠，當我說很遠的時候，我的意思是說真的很遠，感覺他能輕鬆地超過我。當我們上一次一起打球的時候，他表現得真的很不錯。
「……他讓我想起布蘭登-哈吉（Brandon Hagy），兩人的個子相似，都不是大塊頭。他們都很健美，擁有許多力量。他可以在這裏打好。」
家人和朋友估計會到場觀看比賽，查理-賴特承認星期四開球之前自己難免緊張。可是與絕大多數第一次打美巡賽的青少年選手不同，他有兩項優勢——首先，這不是他第一次對抗職業選手。
查理-賴特通過去年12月份的一場青少年賽事勝利獲得了2017年澳大利亞公開賽的參賽資格，而在156位參賽選手之中，他成為四個晉級的業餘選手之一。
除此之外，這個星期，有個熟悉的面孔將為查理-賴特背包：推桿教練小戴夫-斯托克頓，後者自查理-賴特10歲開始就一直指導他。小戴夫-斯托克頓參加1993年在拉金塔舉行的美巡賽資格學校考試時，獲得並列第一名，因此擁有豐富的球場知識，查理-賴特表示，這對本周而言有可能是無價的。
「有他幫助我背包真的很好，」查理-賴特說，「知道他以前打過這些球場，並且取得過勝利，讓我感到欣慰，覺得他能幫助我打好這座球場。」
查理-賴特星期四將從拉金塔開始，同組球員為斯坦福大學前尖子生馬弗里克-麥克尼利（Maverick McNealy）。
在問到這個星期有什麼期待的時候，查理-賴特表示他將專注於一件特別的事情：尋覓樂趣。
「我對這場賽事並沒有多少期待，」 查理-賴特說，「我只是希望來到這裏，度過一段美好的時光，盡我最大的可能打好。」
（小風）
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