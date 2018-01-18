所謂「骨盆收緊」時期，指的是經期開始后的兩周內。這個時期身體狀況和心情穩定，身體也比較活躍，被稱為瘦身效果較高的時期。減腰圍&瘦大腿可以利用骨盆的開閉周期哦！下面火速為大家介紹利用生理周期的「骨盆擇日瘦身操」。

骨盆瘦身操輕鬆打造「瘦體質」

通過骨盆瘦身操喚醒美麗！每天堅持進行5-10分鐘左右骨盆周邊的運動，就能慢慢地調整深層肌肉，改善代謝。向「難胖體質」變化是骨盆瘦身操的特點。骨盆瘦身操無需複雜的動作，因此即使不擅長運動也沒關係。可以說在適度的範圍內長時間堅持，是成功的秘訣。

骨盆瘦身操成功的準備時：

緊身衣&飽腹時NG！

保持讓身心放鬆的狀態。換上T恤或針織衫等容易活動的衣服再進行吧。另外，避開飯後或飽腹時、酒後進行。

準備瑜伽墊或浴巾

仰卧或俯卧著進行骨盆瘦身操時，不要直接接觸硬地板，而是在瑜伽墊或浴巾上進行吧。在硬地板上進行的話，可能會伴隨著特定部位的疼痛，或導致受傷。使用浴巾的話，墊上兩層更能放鬆地進行。

準備運動時走向成功的捷徑！

雖說骨盆瘦身操不是激烈的運動，但如果能好好進行準備運動的話，有助於提高效果！以下是推薦給大家的準備動作。

骨盆瘦身操 Q&A

安全而愉快地進行比什麼都重要

Q1 何時進行比較好呢？

假日當然不用說，每天早晚都要抽出10-15分鐘左右進行。此外，特別推薦在容易放鬆的沐浴之後或睡前進行。

Q2 經期進行也可以嗎？

雖然說經期也可以進行，但是如果疼痛較厲害或身體不舒服時，還是不要勉強進行為好。

Q3 骨盆瘦身操必須準備什麼東西？

準備T恤或針織衫等伸縮性較好的衣服，以及鍛煉用的瑜伽墊或浴巾就可以了。

Q4 需要很大的空間嗎？

只要有單人床那樣大小的空間就足夠了。在小空間里，何時何地都能進行。

Q5 腰很痛的時候能進行骨盆瘦身操嗎？

骨盆瘦身操雖然具有改善腰痛的效果，但是疼痛的時候最好不要進行。此外，具有慢性腰痛的人最好諮詢了醫師后再進行吧。

Q6 何時才會顯現瘦身的效果？

瘦身效果因人而異，因此難以例舉出統一的時間。但是很多人在3周~3個月左右的時間內，就能感受到身體和生活習慣的變化。

「骨盆擇日瘦身操 1」收下腹&提臀部

正因為是骨盆易收緊的時機，所以這項運動不僅能夠收下腹，還能提臀部！ 因為處於身體活躍的時期，所以使用兩手的話能增加運動量，以提高效果為目標！

1、立起兩膝仰卧，膝蓋之間打開至一個拳頭左右的距離。兩手舉到頭上，吸氣準備。

2、吐氣的同時，兩臂從肩膀上方舉起，臀部抬離地面。同時使用手腳抬起臀部。

保持臀部抬高，直到吐完氣。

3。 一邊吸氣，一邊使手腳返回原位。交替進行10套1和2的動作。

感覺腹部和臀部如何？「骨盆擇日瘦身操 2」能使大腿變得纖細！

「骨盆擇日瘦身操 2」消除大腿贅肉並收緊大腿內側！

因大腿外側鬆弛而把牛仔褲撐得緊緊的經歷，想必女性朋友們都會有過。通過收緊骨盆的運動，改善大腿的鬆弛吧！

通過擇日瘦身操，收緊骨盆，打造細長的美腿！

1。 併攏大腿躺著，大腿內側不要分開。左肘支撐到墊子上，右手叉腰。吸氣準備。

2。 利用腹肌維持平衡，使腰部不晃動，一邊吐氣，一邊抬起左腿。

3。 一邊吸氣，一邊併攏兩腿，使兩腿返回到原位。反覆進行10套1和2的動作。

4。 為了更換左右腿，接著將右肘支撐到墊子上，左手叉腰。同樣進行10套。

[難度篇]

能夠輕鬆進行1、2的人，請試著將兩腿一起抬起。因為貼緊大腿並抬起雙腿，比較費力，所以即使不能把腿抬得很高，也比單腿抬起的效果高。

經期結束后是進行骨盆擇日瘦身操的最佳時期。通過稍微費力的瘦身運動，迅速擁有美麗的身材。雖然是收緊骨盆的運動，但是放鬆骨盆也十分重要。身體不適的時候請不要勉強進行，放鬆身體，慢慢地進行吧。（39健康網）