赫塔VS多特

柏林赫塔上輪客場負於斯圖加特，這是近四輪的首場失利。多特蒙德主場言和沃爾夫斯堡，近三輪保持不敗。過往交鋒方面，柏林赫塔處於下風，但是近四次主場面對多特蒙德僅輸一場。客勝指數約為1.87，偏低。多特蒙德取勝可期。勝平負推薦：負

赫塔費VS畢爾巴

赫塔費上輪主場小勝馬拉加，近期主場保持不敗，但是客戰鮮有勝績。畢爾巴鄂客場言和西班牙人，近八輪沒有敗績。過往交鋒方面，赫塔費處於下風，近七次面對畢爾巴鄂沒有勝績。兩隊過往碰面進球相對有限，本場總進球數看低。總進球數推薦：1；2

西班人VS塞維利

西班牙人上輪主場戰平畢爾巴鄂，近四輪沒有敗績。塞維利亞客場負於阿拉維斯，近五輪沒有勝績。過往交鋒方面，西班牙人處於下風，但是近三次主場面對塞維利亞保持全勝。主勝指數約為2.70，偏低。西班牙人應會搶分。勝平負推薦：勝平

布賴頓VS切爾西

布賴頓上輪客場負於西布羅，近四輪沒有勝績。切爾西主場被萊切斯特逼平，近兩輪接連收穫平局。過往交鋒方面，本賽季首次對決，布賴頓客場負於切爾西。近期切爾西雖然鮮有敗績，但是取勝場次並不多，所以本場必須擊敗布賴頓。比分推薦：0比2；1比3

狼隊VS諾丁漢

狼隊上輪客場言和巴恩斯利，近十三輪沒有敗績，目前穩居榜首。諾丁漢森林上輪主場負於阿斯頓維拉，近六輪沒有勝績。過往交鋒方面，狼隊佔據上風，近三次面對諾丁漢森林全部取勝。主勝指數約為1.37，偏低。狼隊主場勝算不小。勝平負推薦：勝

比利亞VS萊萬特

比利亞雷亞爾上輪客場爆冷擊敗皇馬，近四輪保持不敗，並且取勝其中三場。萊萬特主場負於塞爾塔，近七輪沒有勝績。過往交鋒方面，比利亞雷亞爾明顯佔優，近十次交鋒取勝八場，不過其中五場都是上半場平局，因此本場也要嚴加防範。半全場推薦：平-勝

海牙VS芬洛

海牙上輪主場大勝茲沃勒，近兩個主場全部取勝。芬洛主場擊敗赫拉克勒斯，近兩輪接連獲勝。過往交鋒方面，海牙佔據上風，近十次交鋒取勝五場。平局指數約為3.39，偏高。海牙優勢明顯，但是存在過熱可能，因此要防範客勝。勝平負推薦：勝負

雷恩VS昂熱

雷恩上一個主場三球完敗於馬賽腳下，聯賽近三個主場全部告負。昂熱上一個客場逼平昂熱，聯賽近六個客場沒有勝績。過往交鋒方面，雷恩優勢十分明顯，近十次面對昂熱沒有敗績。主勝指數約為2.02，偏高。雷恩有望戰平昂熱。勝平負推薦：平（時雨）

推薦投注單：赫塔負×赫塔費1；2×西班人勝平×布賴頓0比2；1比3×狼隊勝×比利亞平-勝×海牙勝負×雷恩平，混合自由過關4串1。