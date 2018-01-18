晉西北都亂了！垃圾時間爆7人衝突 兩妖衛被逐北京新浪網 (2018-01-18 10:35)
日期:1月18日，黃蜂主場133-109擊敗奇才。第四節後半段，黃蜂控衛邁卡威和奇才控衛蒂姆-弗雷澤在場上發生衝突，結果雙方吃到2次技術犯規並被罰出場。
當時比賽進行到第四節還剩4分鐘左右，黃蜂領先奇才24分，勝局已定。此時，黃蜂控衛邁卡威在一次搶籃板的過程中帶倒了奇才內線傑森-史密斯。結果邁卡威突然從地上爬起來，並沖向史密斯，像是要干仗。邁卡威的這個舉動引起了奇才控衛蒂姆-弗雷澤的不滿，他隨即衝上去要和邁卡威理論，加上奇才落後很多，弗雷澤的情緒很激動。
幸虧雙方球員和裁判及時介入，從而沒讓衝突升級。
最終，邁卡威和蒂姆-弗雷澤各因為2次技術犯規而被罰下。
諷刺的是，黃蜂隨後居然派德懷特-霍華德去罰球，而魔獸這次非常爭氣，居然2罰全中，並點燃了主場球迷的熱情。
這場比賽，黃蜂在主場以133-109大勝奇才。
（羅森）
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