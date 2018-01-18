日期:1月18日消息，世界第一達斯汀-約翰遜雖然在今年的頭一場比賽——夏威夷舉行的哨兵冠軍賽就斬落了美巡賽開年賽的勝利，但是這位美國球星連續第二年出現在阿布扎比高爾夫俱樂部的時候卻顯得很低調，在賽前就表示自己兩周前的勝利並不能成為這一周一定會贏得阿布扎比錦標賽的風向標。

在來到阿布扎比錦標賽之前，去年阿布扎比錦標賽亞軍達斯汀就在一開年顯示出自己世界一哥的實力，以8桿優勢拿下美巡賽新年首戰的冠軍。「那已經是兩周前的事情了，」達斯汀在阿布扎比錦標賽前夕變得非常謙遜，「因此這真的對我本周的表現沒有太大的關係。這一周是完全不同的星期，每個人一開始的時候都是平標準桿，所以我必須要捲土重來。」

2017年，達斯汀儘管在阿布扎比錦標賽前三輪的4個五桿洞里只拿到了1隻老鷹，未能抓下任何小鳥，但是還是將自己放在爭冠的位置上，最終僅以一桿之差輸給了英格蘭球手湯米-弗利特伍德。

「這裏的五桿洞，它們真的不是那麼容易，因為長度相當長，不過這要取決於風，如果我打出出色的開球，那麼我可以兩桿攻上果嶺。很明顯，我想要在今年的五桿洞打得更出色一些，」這位2016年美國公開賽冠軍表示。

總獎金為300萬美元的阿布扎比錦標賽也將見證英格蘭名將保羅-卡西闊別歐巡賽三年之後以正式會員的身份亮相。「回到這裏真的很酷，人們都說，缺席比賽會讓人們的心更加喜歡你？」現世界排名第14位的卡西說道，「當我重新回到伯克戴爾球場舉行的英國公開賽時，就會有很積極的接待，在家鄉球迷面前打比賽很棒，我知道這是我想念的一些東西。」

阿布扎比錦標賽雲集了眾多高手參賽，除了達斯汀-約翰遜、卡西等人，羅里-麥克羅伊、賈斯汀-羅斯、亨利克-斯滕森、馬特-庫查爾等球星都會參賽，中國雙雄——李昊桐和吳阿順也都將在阿布扎比錦標賽上力爭佳績。

（羅毅）