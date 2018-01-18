庫查爾成為歐巡賽附屬會員 將在歐洲打更多比賽北京新浪網 (2018-01-18 10:39)
庫查爾成為歐巡賽附屬會員
日期:1月18日消息，在打響本周的歐巡中東揮杆賽-阿布扎比錦標賽之前，美國名將馬特-庫查爾（Matt Kuchar）已經加入到歐巡賽，成為歐巡賽的附屬會員，表示會在2018年更多地參加歐洲舉行的比賽。
在幾乎快要拿到葡萄酒壺的幾個月之後，在2017年英國公開賽功虧一簣的庫查爾已經做好了大蒜，今年會在歐巡賽打更多的比賽，比如這一周就出現在了明星雲集的阿布扎比錦標賽上。在第一輪正式開打之前，庫查爾告訴記者們，他已經成為歐巡賽的附屬會員了。
「探索世界，多見點世面，這是我酷愛的。現在，我加入到歐巡賽，成為附屬會員，這是非常令人興奮的。」
作為一名附屬會員，庫查爾不需要非要完成歐巡賽正式會員所必須達到的最低參賽數量的要求，韓裔美籍球手羅相昱同樣也是歐巡賽附屬會員的身份。而去年這個時候，西班牙新星瓊-拉姆一開始也是加入到歐巡賽，成為歐巡賽附屬會員，但是這位西班牙人為了參加2018年萊德杯，隨後成為了歐巡賽的正式會員，並且在2017年獲得了2場比賽的勝利，摘得歐巡賽最佳新人獎。
庫查爾去年參加了6場歐巡賽，包括在英國公開賽奪得亞軍。不過，蘇格蘭公開賽才是他參加的唯一一場沒有被美巡賽聯合認證的歐巡賽常規賽，他最終在蘇格蘭公開賽上獲得並列第4名。
（羅毅）
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