最近一周，周圍人很多都感冒了，而且一直沒好轉。單位的同事包括小編本人都難逃這場大流感的侵襲，紛紛病倒了。

中國疾控中心的監測顯示，今年我國整體的流感流行水平明顯高於往年，是近幾年來流感流行最為嚴重的一次。除了有乙型流感感染的病人以外，還合併了甲型的幾個亞型病毒的感染，比如甲型H3N2、甲型H1N1。

在流感肆虐的時節，跑者們有什麼需要注意的呢？

感冒了還能不能繼續跑步？

感冒不嚴重能繼續參賽嗎？

如何避免被傳染上病毒？

針對跑者們常問的問題，領跑者為你詳解。

大跑量訓練反而易感冒

感冒等上呼吸道疾病在過度訓練的跑者中十分普遍。阿巴拉契亞州立大學的人體機能實驗室主任戴維·尼曼博士調查了洛杉磯馬拉松賽的參賽者，他發現有40%的人在賽前的兩個月曾患過感冒。

由於大跑量的訓練，跑著們的抵抗力下降，更容易被感冒病菌所感染。尼曼發現，如果跑者的跑量每周超過96公里，他們患感冒的風險就會翻一倍。他還發現，比賽后的一個星期內，有13%的馬拉松完賽者會換上感冒，而沒有比賽的跑者只有2%患感冒。

如何預防感冒

建議跑者在感染感冒風險較小的階段（春季到秋季之間）進行大跑量的訓練，必要的話每年至少要注射一次流感疫苗，通常要選在秋季注射疫苗。也許你不能因此徹底避開流感的侵襲，但注射疫苗至少可以幫助你減少感冒的癥狀。



打好堅實的訓練基礎可以使你不會由於一周左右的因病停訓而損失得太過慘重。為了防止問題發生，你要有足夠的減量時間。最後，在比賽臨近時，要格外小心。「病毒的接觸傳染要甚於空氣傳染。」建議跑者要遠離感冒人群，與這類人群接觸后要洗手，特別是在比賽前後盡量使自己隔離病毒。

感冒后一定要停訓

如果感冒了，就要減少訓練，而如果患了流感，並伴隨發燒的話，就要徹底停止訓練，這一點非常重要，因為當你的身體非常虛弱時，傷病的風險就會相應增加。

你可能在感冒不嚴重的情況下完成一場馬拉松賽（脫水可能是你面臨的最大問題），但是在患流感的情況下跑馬拉松就肯定是不明智的了，也許你能完賽，但可能會極大地損傷自己的免疫系統並且引發持續更長時間的健康問題。

另外一個需要注意的就是如果在馬拉松賽發現有感冒癥狀，千萬不要勉強自己進行比賽。

人體在感冒后，通常體內會形成一套「防衛系統」來抵禦外界病毒或細菌入侵，因此有些人感冒時會出現發燒等癥狀。而此時人體新陳代謝的速度也在加快，如果再從事打球、跑步等體育鍛煉，就會使體內熱量增加，代謝更旺盛，能量物質消耗過多，從而削弱病人的抵抗力，感冒病毒就會乘虛而入，侵犯心肌，從而造成心肌炎等嚴重情況。

領跑者溫馨提示：感冒后的跑著們一定要注意卧床休息，增衣保暖。

以下是跑者常患的傷病

（領跑者）