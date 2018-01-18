2018年1月13日下午，由2000年悉尼奧運會競走冠軍王麗萍發起的「王者傳奇」俱樂部2017-2018年年會在北京鳥巢文化中心成功舉辦。與會重要人有：奧運射擊冠軍楊凌；奧運蝶泳冠軍錢紅；著名籃球解說員、運動員馬健；世界體操冠軍莫慧蘭；世界滑雪冠軍李妮娜等。年會還聚集了數百位跑步運動愛好者，現場氣氛熱烈而溫情。Mantis麥恩緹斯作為本次年會的重要合作夥伴，第一次攜旗下Organic Essence產品亮相年會，受到運動員熱捧。

據悉，Mantis品牌源自北美，擁有自己的有機農場和原材料加工廠，以倡導天然、有機的生活方式，為國內精英人士提供不經過任何化學添加的，安全健康的高品質生活用品。

一款「可以吃的」有機護膚品

Organic Essence，是一個以天然植物精華為產品核心的美國護膚品牌，主營身體滋潤霜、手部護理霜、潤唇膏、潤足霜等身體護理類護膚品，以純植物精華為本，採用純手工低溫製作，不添加任何化學成分，完全達到可食用級別，是首批獲得美國農業部有機認證USDA的護膚品品牌。在北美，人們通常用這樣一句話來描述它：「可以吃的護膚品」，充分證明了它的安全可靠以及受喜愛的程度。

惡劣環境下，建立肌膚「四大防護屏障」

Organic Essence源自一種天然神奇的乳木果，這是當今作為天然護膚的最昂貴的原料之一，產量及其有限，它油脂成分厚重，不僅有強大的滋潤鎖水效果，能防風禦寒，修護細小的傷口，在惡劣的環境下它的防護功效非常卓越。更重要的是它能有效降運動后的低肌肉酸痛，緩解疲勞。可以說是我們體育愛好者的天然瑰寶，再大的負荷運行后，都能迅速緩解肌肉酸痛，減輕疲勞感，讓我們以更好的狀態開始健身新征程。

深度鎖水：採用純植物固體油質，油性大、強滋潤，能有效鎖住肌膚水分不流失。

防風禦寒：質地厚重，吸收率高，能有效抵禦狂風或嚴寒，保護肌膚不受損。

修護抗敏：自帶細小傷口修復功能、強有效舒緩各種因為天氣環境刺激下的過敏癥狀。

隔離沙塵：隔離效果顯著，自帶spf15左右的防晒功能。

「王者推薦」OE成為體育節護膚新寵

悉尼奧運會女子20公里競走金牌獲得者、王者傳奇創始人王麗萍，與更多體育屆的朋友分享OE乳木果滋養霜的使用感受。並極力推薦給更多熱愛戶外運動的朋友人。