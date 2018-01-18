足總杯的重賽，切爾西儘管在點球大戰中順利過關，卻吃盡了視頻輔助系統的苦頭。

比賽中最大的爭議時刻，加時賽的傷停補時階段。當時，莫拉塔禁區內左側突破，在與客隊後衛齊莫曼發生身體接觸后倒地。西班牙前鋒被主裁判格拉漢姆-斯科特判為假摔，並且吃到了黃牌。

從慢動作的回放來看，在莫拉塔突入禁區時，客隊後衛齊莫曼有一個伸手拉拽的動作，並且他的右手的確壓到了莫拉塔的右肩。不過，斯科特仍然堅持了自己的判罰。莫拉塔當然覺得委屈，隨即向斯科特抱怨，誰知斯科特立即回過頭來，向莫拉塔出示了第二張黃牌，西班牙人兩黃變一紅，因此下場。

此時，攝像機鏡頭給到了教練席上的主教練孔蒂，義大利人滿臉無奈。隊友阿斯皮利奎塔走到斯科特的身邊，向他提出交涉。斯科特通過耳機引入視頻輔助系統。不過，斯科特不為所動。或許他堅持認為齊莫曼的動作不足以令莫拉塔倒地，西班牙人有故意要點球的嫌疑。值得一提的是，威廉在比賽中因為假摔被裁判給了張黃牌，然而賽后當時防守威廉的諾維奇後衛蒂姆-克洛澤在接受採訪時表示，他認為威廉在那次進攻中應該得到一個點球。

在本賽季的聯賽杯半決賽和足總杯中，英足總引入了視頻輔助判罰系統。不過，這個系統似乎是故意在與切爾西作對。傷停補時剛開始時，威廉在禁區內突破時倒地，被判假摔。VAR回放顯示，客隊中衛克洛斯伸出了左腿，但的確沒有碰到威廉。威廉的黃牌吃得不冤。不過，一周前的聯賽杯半決賽首回合，法布雷加斯禁區內突破時被維爾貝克絆倒，卻是不爭的事實。當時，主裁判同樣引入了視頻輔助系統，卻堅持認為那並不是點球。

可以說，在VAR系統上，切爾西吃了大虧。如果說聯賽杯半決賽中，切爾西的損失還是隱性的話，那麼今天，切爾西的損失就顯而易見了。下半場第81分鐘出場的莫拉塔，不僅寸功未立，還吃到了紅牌。根據英足總的規則，在比賽中兩黃變一紅的球員將在接下來的比賽中接受1場的停賽。如果切爾西因為莫拉塔的缺陣而導致實力受損，從而影響了未來的戰績，那麼孔蒂顯然就是欲哭無淚了。這也難怪，孔蒂在賽後會大怒，直接怒批裁判了。

（比切多爾）