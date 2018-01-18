周五 西班牙國王杯推薦 雷加利斯VS皇馬

比賽時間：2018-01-19 04：30

本場是國王杯四分之一決賽，賽制採用主客場雙回合淘汰制，這場是第一輪比賽，雷加利斯在主場對陣皇馬。

雷加利斯目前排在西甲聯賽中下游位置，作為上賽季勉強保級的隊伍，球隊現在已經有了不小的提升。這賽季的西甲聯賽，中下游球隊之間的分差很小，擁有歐戰資格塞維利亞才積29分，比降級區球隊僅僅多13分，而雷加利斯目前正處在中間位置，球隊在之後的比賽既有可能打入歐洲聯賽，也有可能跌進降級區，不過現在球隊已經和保級區的隊伍有了8分的差距，降級可能並不大，雷加利斯應該考慮下在杯賽上有所作為，所以國王杯球隊一定會盡全力。這賽季球隊主場成績不錯，8場比賽僅僅輸掉了2場，贏下了4場，其中還曾逼平過馬競，主場發揮很不錯，尤其是防守，其主場失球是聯賽第3少的隊伍。本場面對皇馬，雷加利斯應該會選擇死守，皇馬想要攻破對手大門並不容易。

客隊皇馬狀態很差，近期的5場比賽，球隊只贏下了一場。而且上周末的西甲，球隊在主場0比1輸給了比利亞雷亞爾，遭遇滑鐵盧。作為上賽季冠軍隊伍，皇馬現在僅僅排名第4位，和榜首的巴薩相差19分，這賽季表現算是相當糟糕了，想要爭奪聯賽冠軍依然不可能，球隊也只能爭奪下歐冠資格。皇馬本賽季攻防兩端狀態大不如前，上賽季球隊攻擊力能夠和巴薩並駕齊驅，而本賽季卻被巴倫西亞等球隊超越，而且防守也比之前差上不少，主教練齊達內難辭其咎，本賽季有可能會遭遇解僱的命運。

本場比賽亞洲體育公司ManbetX為本場比賽開出了皇馬讓1球0.82的水位。之前兩支隊伍幾次交手，雷加利斯都輸了，不過最近皇馬狀態並不好，所以本場最多是場小勝。

競彩官方為本場比賽開出了客勝1.31的SP，皇馬目前正在處於頹勢，最近10場聯賽取得了5勝3平2負的成績。最近3場各項賽事更是3場未能取勝，2平1負。上輪聯賽直接是在伯納烏球場輸給了比利亞雷亞爾，可以說已經徹底失去了競爭聯賽冠軍的資格。球隊本賽季的發揮也相當掙扎，球員有有一定為世界杯留力的感覺。本場比賽機構公司開出了客讓1.25球的初盤起步，受注後上盤下滑到1球盤，這對於市場處於不被信任狀態的皇馬再降一檔，威廉方面給出了1.44的一個爭議賠率，契合市場，皇馬整體來看熱度不高。

比分推薦：0-2

競彩推薦：讓球負

亞盤推薦：皇馬-1（本文由萬博體育獨家供稿）