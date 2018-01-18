查爾頓VS沃爾索

查爾頓上輪聯賽擊敗貝里，取得兩連勝，目前以12勝7平8負的戰績排名英甲第6位。沃爾索爾上輪聯賽戰勝牛津聯，結束了此前的兩連敗，目前以8勝9平9負的戰績排名第15位。偉德即時指數為1.90 3.50 3.90，對查爾頓青睞有加。

賽事類別：英甲

比賽時間：1月20日23：00

推薦參考：勝

羅奇代VS南安聯

羅奇代爾近7輪聯賽2平5負，目前以4勝10平12負的戰績排名英甲第23位，保級前景不妙。南安聯近4輪聯賽均以失利告終，目前以8勝7平13負的戰績排名第18位。平均指數約為2.16 3.37 3.20，並未認可羅奇代爾的主場優勢。

賽事類別：英甲

比賽時間：1月20日23：00

推薦參考：負

羅瑟漢VS朴次茅

羅瑟漢姆近7輪聯賽取得4勝3平的佳績，目前以12勝5平10負的戰績排名英甲第8位。朴次茅斯狀態略有下滑，目前以13勝3平11負的戰績排名第7位。羅瑟漢姆主場成績遠勝於朴次茅斯的客場成績，但其並未獲指數足夠支持，難勝。

賽事類別：英甲

比賽時間：1月20日23：00

推薦參考：負

彼得堡VS奧德漢

彼得堡聯在聯賽中連取兩場平局，目前以11勝7平9負的戰績排名英甲第9位。奧德漢姆連續7輪聯賽不勝，目前以7勝8平13負的戰績排名第20位。在主強客弱的背景下，主勝指數卻不降反升，頗顯蹊蹺。兩隊有可能握手言和。

賽事類別：英甲

比賽時間：1月20日23：00

推薦參考：平

普利茅VS維岡

普利茅斯狀態正佳，主場更是連戰連捷，目前以9勝8平11負的戰績排名英甲第13位。維岡競技連續9輪聯賽不敗，屢屢零封對手，目前以17勝6平3負的戰績領跑。平均指數約為6.09 3.96 1.51，在形態及配置上對客隊給予了足夠支持。

賽事類別：英甲

比賽時間：1月20日23：00

推薦參考：負（火苗）

推薦投注單：英甲查爾頓勝×英甲羅奇代負×英甲羅瑟漢負×英甲彼得堡平×英甲普利茅負，自由過關2串1、3串1、4串1、5串1。

（投注詳情：投注單由10注2串1、10注3串1、5注4串1、1注5串1組成）