中乙隊官宣兩小將轉會力帆 18歲門將+19歲前鋒北京新浪網 (2018-01-18 10:18)
門將潘龍轉會力帆
日期:1月18日消息，中乙上海申梵俱樂部官方宣布18歲門將潘龍、19歲前鋒羅介吾轉會加盟中超重慶力帆，這個冬季轉會窗申梵已經向中超輸出了3名年輕球員。
上海申梵俱樂部官方公告：
出生於2000年，身高187CM的門將潘龍轉會中超重慶當代力帆足球俱樂部，長相酷似王大雷的潘龍，也把王大雷作為自己未來的目標！加油！盼小龍成巨龍！
與潘龍同時加盟重慶當代力帆俱樂部的還有出生於1999年的中鋒羅介吾，他在上賽季也出戰了中乙聯賽，加油！
（新體）
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