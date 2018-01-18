日期:1月18日消息，中乙上海申梵俱樂部官方宣布18歲門將潘龍、19歲前鋒羅介吾轉會加盟中超重慶力帆，這個冬季轉會窗申梵已經向中超輸出了3名年輕球員。

上海申梵俱樂部官方公告：

出生於2000年，身高187CM的門將潘龍轉會中超重慶當代力帆足球俱樂部，長相酷似王大雷的潘龍，也把王大雷作為自己未來的目標！加油！盼小龍成巨龍！

與潘龍同時加盟重慶當代力帆俱樂部的還有出生於1999年的中鋒羅介吾，他在上賽季也出戰了中乙聯賽，加油！

（新體）