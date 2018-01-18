在很多人眼裡，對於越野跑者充滿了「羡慕、嫉妒、恨」，認為越野人是奇葩一樣的存在。背著沉甸甸的越野背包，專挑荒山野嶺往裡鑽。不懂得享受跑步的樂趣，如此自虐何必呢？每當被問起這類問題，越野人總是笑而不語，心中暗想：道不同不相為謀。

有一種震撼

叫做親眼目睹

越野跑的途中，能感受到一種前所未有的震撼，那就是人與自然零距離的接觸。回歸最原始大自然的懷抱，無論是山川、小溪，還是樹木、花草，都隨著你的腳步一起躍動。

走最遠的路

看常人看不到的風景

如果不是越野跑，我都不知道祖國的大好河山原來如此吸引。當跑過很多地方，我才發現，世界還是會有看不完的景色。瑰麗之境，常在險遠。我們生無可戀地爬上山頂，俯瞰山坡多變的雲層，臉上折射出劫後餘生的笑意。

經歷風雨

我比自己想像中更堅強

每一條通向終點的路上，都充滿了艱辛和汗水。越野過程中受過多少委屈，經歷過多少挫折，當我們站在起點拱門的那一刻覺得都值得了。有多少委屈就有多少自豪。

同甘共苦

邂逅一份刻骨銘心的友誼

人生，就是一場突如其來的越野跑。路途當中要用我們的包容、理解、堅毅、毅力、關愛、互相扶持、互相幫助，共同渡過那一座座高山，共同趟過那一條條河流。誰都不是天生的冠軍，誰也不是一輩子都最後一名，只有彼此一路相伴，才能使我們一路向前。

越野跑對我而言

是一場純粹的視覺盛宴

最重要的莫過於

享受過程、欣賞美景、邂逅有趣的同伴

去未到過的地方解鎖一路的風景線

但是每次越野歸來

身體難免有些吃不消

小編整理了一些補救方法

僅供大家參考，讓我們一起來看看吧~

向上滑動翻閱

NOTE

1

腳踝酸痛

越野中遇到這種情況，應及時調整自己的走路方法，把著力點轉移到腳掌等部位，通過變換走路方式來使各個部位輪換休息調整。越野結束后，腳踝塗抹少量紅花油或者冰敷，並輕柔的按摩，每次按摩時間在15-20分鐘左右，持續一周。

2

膝蓋出問題

避免膝蓋受傷最好帶上護膝（保暖型的棉質護膝）並且膝蓋處不要過於用力，保持勻速。如果膝蓋疲勞性或者風濕性受傷，可以每天帶兩個冰棍兒去健身房蒸桑拿，直到膝蓋蒸熱了為止。

3

腿部抽筋

平坐，伸直抽筋的腿，用手緊握前腳掌，忍著劇痛，向外側旋轉抽筋的那條腿的踝關節。旋轉時動作要連貫，一口氣轉完一周。

4

足弓疼痛

在足弓處，塗抹少量紅花油或者冰敷，並輕柔的按摩，每次按摩時間在15-20分鐘左右，持續一周左右。

5

足部水泡

腳趾上的小水泡如果不大就用橡皮膠帶包起來，這樣走路就不怎末疼了。如果比較大就用針刺放水、消毒、創可貼包紮。無論多大的水泡，千萬不要把水泡表皮全部撕掉，那樣走路時你會非常痛苦。

6

足部血泡

如果是顏色比較淡的血泡，應該是毛細血管只出了少量的血然後就停止出血了。這樣的情況處理方法使用上面足部大水泡的處理方法就可以了。如果是血泡顏色呈暗紫色說明出血較多，準備好消毒用具。剪一個小口緩慢放水，如有持續出血要立即用手止血，然後將血泡里的水擠壓乾淨，等血止住後用酒精棉球消毒並塗紅藥水。（一般是要別人幫著弄的或者讓護士處理一下）

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