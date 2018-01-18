「桃花馬」再度來襲北京新浪網 (2018-01-18 10:21)
去年，「桃花馬」首次舉辦，這是一場小規模比賽，如同它的舉辦地—-陽山蜜桃小鎮一般，地處錫城熱鬧繁華邊的桃花源，小而精美。
「三月花海，七月桃香」，陽山蜜桃小鎮，顧名思義，這裡是「中國水蜜桃之鄉」，因盛產鮮嫩多汁的水蜜桃而聞名，所以這裏還有另外一個名字：「桃源風情小鎮」。很難想像在熱鬧繁華的錫城，在煙波瀚渺的太湖畔，還有這樣一處桃花源。
二十屆的桃花節向世界傳遞了「蜜桃小鎮」的人文與自然風情，馬拉松則讓「蜜桃小鎮」變得更為開放包容。陽山這個「蜜桃小鎮」，是當之無愧的「世外桃源」。在新年伊始，陽春三月，來陽山跑一場「桃花馬」，整個一年的跑步生涯都會「暖暖洋洋」！
2017年3月26日，以「奔跑，在蜜桃小鎮」為主題的2017陽山半程馬拉松在小鎮鳴槍開跑，3000名運動員近兩萬名海內外賓朋奔赴「桃花之約」，與當地群眾一起度過健身運動的美好時光。2018年4月1日，「桃花之約」如期而至。本屆賽事除了半程馬拉松之外，新增了迷你馬拉松項目，讓更多的跑友有機會來到「桃花小鎮」，感受「世外桃源」的魅力。
今天上午8點，2018陽山半程馬拉松已在官網（http://yangshanmarathon.com）開放報名，賽事規模為半程馬拉松項目3000人，迷你馬拉松項目2000人，報滿即止，期待在蜜桃小鎮的賽道上與您相遇。
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