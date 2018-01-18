來源：最強牌手頻道

2018QPT下午13時，經過六天的精彩拼搏，從413名選手中脫穎而出的13位選手來到賽場進行最後一場冠軍爭奪戰，經過1個小時比拼，決賽桌產生了，美女選手圈圈暫時以190萬記分牌領銜領先各位。

決賽桌記分牌數量

座位號姓名記分牌1號位葛旭14000002號位劉沛宇6710003號位圈圈19310004號位昌盛4090005號位麥特16300006號位雷榮祖5020007號位王岩3840008號位洪裴佩4940009號位蘇添洪1100000

QPT決賽九名選手奪冠之路

第九名 雷榮祖

級別 24 盲注 15K/30K - 5K

翻牌前，蘇添洪在UTG+1位open到75000，後面其餘六位玩家跟住。

翻牌：？？J ？？3 ？？4；

BB位雷榮祖All-In（37萬），蘇添洪跟注 ，葛旭后位加註到110萬，蘇添洪棄牌。

攤牌，雷榮祖：？？3 ？？4 葛旭：？？4 ？？4；

轉牌：？？8；

河牌：？？K；

雷榮祖獲得QPT主賽事第9名，獎勵18200旅遊基金；

第八名 洪裴佩

級別 24 盲注 15K/30K - 5K

翻牌前，洪裴佩TKo與劉沛宇AT打光；

公共牌：？？9 ？？A ？？8 ？？5 ？？8；

短碼的洪裴佩遺憾出局，成為QPT主賽事第8名，獎勵22000旅遊基金；

第七名 王岩

級別 25 盲注 20K/40K - 5K

翻牌前，UTG+1位王岩All-In（30萬），BTN位劉沛宇call；

攤牌，王岩：？？A ？？9 劉沛宇：？？J ？？J

公共牌：？？Q ？？Q ？？8 ？？K ？？3；

王岩遺憾出局，成為QPT主賽事第7名，獎勵30000旅遊基金；

第六名 昌盛

級別 25 盲注 20K/40K - 5K

翻牌前，昌盛3To和劉沛宇？？A ？？K打光，公共牌未能發出扭轉的牌，昌盛遺憾出局，獲得QPT主賽事第6名的成績，獎勵39000旅遊基金；

第五名 麥特

級別 25 盲注 20K/40K - 5K

翻牌前，小盲位圈圈加註13萬，大盲位的麥特All-In（92.8萬），圈圈跟住；

攤牌，圈圈？？J ？？J 麥特 ？？3 ？？3；

公共牌：？？10 ？？9 ？？7 ？？2 ？？A；

麥特止步第5名，獲得QPT主賽事獎勵里49000旅遊基金；

第四名 劉沛宇

級別 26 盲注 25K/50K - 5K

翻牌前，CO位葛旭加註到12.5萬，庄位劉沛宇All-In（88.5萬）；

攤牌，葛旭：？？A ？？5 劉沛旭：？？A ？？2；

公共牌：？？Q ？？Q ？？6 ？？5 ？？7；

劉沛宇出局，獲得QPT主賽事第4名，獎勵59000旅遊基金。

季軍 蘇添洪

級別 25 盲注 20K/40K - 5K

蘇添洪在BB位和庄位的葛旭在翻牌前打光；

攤牌，蘇添洪：？？A ？？5 葛旭 ？？6 ？？6；

公共牌：？？7 ？？K ？？5 ？？3 ？？9；

蘇添洪遺憾出局，獲得QPT主賽事季軍的好成績，獎勵83000旅遊基金；

Heads Up

左：葛旭 右：圈圈

級別 25 盲注 20K/40K - 5K

翻牌前，葛旭在庄位open到20萬，圈圈選擇All-In，葛旭call；

攤牌，葛旭：？？A ？？8 圈圈：？？J ？？Q；

公共牌：？？A ？？4 ？？A ？？9 ？？5；

葛旭記分牌Cover圈圈，獲得QPT主賽事冠軍，獎勵25萬的旅遊基金，美女圈圈獲得QPT主賽事亞軍，獎勵13萬的旅遊基金；

冠軍：葛旭

亞軍：圈圈

至此，2018QPT圓滿落幕，感謝每位工作人員的辛勤付出，感謝主辦發趣凡遊戲，承辦方撲克王，協辦方跑跑俱樂部的大力支持。

重播地址： http://v.zhibo.tv/10003