切爾西主場對陣諾維奇，主教練孔蒂派出了一套主力替補混編的陣容。作為這個陣容里的單箭頭，巴舒亞伊卻讓人失望了。

在90分鐘的常規時間內，巴舒亞伊為切爾西打進了一球。不過，這個進球卻來得非常簡單。比賽第55分鐘，肯尼迪左路地面球傳中，巴舒亞伊甩開了防守，前點近距離推射，皮球打進了球門左上角。這粒進球，是巴舒亞伊自從10月21日主場對陣沃特福德的英超聯賽以來為切爾西打進的首粒進球。在長達將近3個月的時間里攻進首球，這可並不值得稱道。

不過，與他在比賽中浪費的機會比起來，巴舒亞伊的進球就更加微不足道了。比賽第75分鐘，德林克沃特禁區外傳球，巴舒亞伊明顯沒有信心，他胡亂的打了一腳遠射，皮球偏出了球門。比賽第26分鐘，德林克沃特禁區外直塞，巴舒亞伊禁區內背身接球，儘管他接到了皮球，但他停球停出了很遠，而且自己還倒在了球場上。即便他順利接到了皮球，自己也處在了越位的位置上。身為球隊的箭頭人物，巴舒亞伊在120分鐘的比賽里只有40次接球，21腳傳球，2次射門，而他的過人數則是0。反觀第82分鐘替補出場的莫拉塔，在出場的不到40分鐘時間里就有29次接球，15腳傳球，1次射門和1次過人。相比之下，差距是顯而易見的。這也就不難理解，為什麼whoscored.com給巴舒亞伊打出了全場首發球員中最低的6.3分了。

巴舒亞伊的低迷狀態，實在不能讓主教練孔蒂放心。在冬季轉會期間，切爾西有意收購西漢姆聯隊的中鋒卡羅爾，作為莫拉塔的替補。如果卡羅爾能夠成行，巴舒亞伊將被出租到塞維利亞。本周，根據《天空體育》消息，切爾西已經與西漢姆聯俱樂部進行了接觸。

儘管媒體、球迷並不看好這次收購，但與巴舒亞伊比起來，孔蒂認為英格蘭前鋒更符合他的戰術需要。可以說，這是一個兩害相權取其輕的選擇。上周末的英超聯賽，阿森納主教練溫格罕見的派上了沃爾科特替補出場，算是給小老虎告別賽的機會。本周，沃爾科特離開兵工廠的消息就被官宣了。現在看來，巴舒亞伊是否也如此呢？

（比切多爾）