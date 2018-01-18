現在哈德森到底該怎麼用 遼籃爭冠先得想明白北京新浪網 (2018-01-18 10:28)
哈德森
遼寧日報
客場戰勝青島隊的比賽，哈德森砍下全場最高的38分，但這依然不能緩解外界對他的質疑。本賽季，哈德森的得分和他的狀態一樣極不穩定，單場最高分為38分，最低分只有9分，這和過去幾個賽季30分才能稱為「常規操作」的神勇狀態不可同日而語。本賽季迄今，哈德森場均只能得到24.9分，在聯賽得分榜排在第25位，對於一名小外援來說，這顯然不是一個讓人滿意的數據。
哈德森狀態的起伏，根源在於隨著年齡增大，他的身體素質明顯在走下坡路。上籃被國內球員封蓋、快攻中出現失誤、無人防守情況下三分「打鐵」……過去幾乎不可能出現的鏡頭，本賽季頻繁出現，這都說明哈德森個人能力出現了全面的下滑，這是不爭的事實。所以，遼籃到底要不要換掉哈德森，成了外界一直在討論的話題。
但實際上，無論是俱樂部還是球隊，都給予了哈德森足夠的信任。在接受採訪時，郭士強就旗幟鮮明地表示了對老哈的絕對支持：「他來到這裏已經三個賽季了，對我們球隊的體系很了解，相互間也非常默契，這是其他外援暫時不具備的優勢。」而且，哈德森本人的態度也非常積極，努力用防守來彌補手感的欠缺。作為一名小外援，能放下身段來認真融進球隊的防守，在CBA 中並不是一件容易的事。所以，在這個時候換掉哈德森，對遼籃來說，會是一場風險極大的賭博。
對遼籃來說，既然選擇信任哈德森，那就應該給他創造機會，讓他發揮出自己最大的能量。應該看到，即便水平下降，哈德森仍然是遼籃目前最靠譜的外線得分點。所以遼籃就需要在戰術層面進行一些改變，既然老哈已經不再年輕，那就不要讓他把有限的體能都消耗在和防守球員的糾纏上，而是通過高質量的掩護、擋拆，給老哈儘可能多地製造空位出手的機會。平心而論，遼籃的國內球員並非不優秀，但到了季後賽，能夠決定比賽勝負的，還是外援。現實情況就是，如果用不好哈德森，那麼遼籃本賽季想要衝擊總冠軍，就會難上加難。
□本報記者/李 翔
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