誇張！小五女童偷嚐禁果 約男網友「野戰溜滑梯」NOWnews今日新聞 (2018-01-18 10:05)
太誇張！高雄市一名就讀小學六年級的女童，透過網路認識現年22歲的張姓網友，並利用蹺家機會和張男相約在國小見面，甚至趁著四下無人之際在溜滑梯上啪啪啪，女童母親得知後，憤而提告。
據了解，其實女童在小五時就曾和男友偷嚐禁果，被學校老師發現並通報社會局，不料升上六年級，她竟蹺家和張男相約見面，甚至大喇喇在國小校園內的溜滑梯上嘿咻。事後母親找到蹺家的女童，得知2人已發生性行為，一氣之下對張男提告。
高雄地院審理此案，雖張男明知女童未滿14歲仍未違反她的意願進行性行為，但事後他積極賠償女童及家屬，雙方達成和解；法官考量張男年輕氣盛、血氣方剛、情慾衝動難抑，且沒有強迫對方，認定他情堪憫恕，依與未滿14歲女子性交罪輕判2年徒刑，並宣告緩刑5年，全案可上訴。
關鍵字：
下一則：婦晨運摔落馬公港 虛驚獲救
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
snoopy 童裝．迷彩 童裝．好著童裝店．長袖 童裝．男童裝．童裝 毛衣．童裝 短袖套裝．羽絨外套童裝．童裝 紗裙．edwin 童裝．嬰幼兒童裝．童裝 羽絨 背心．微笑童裝．童裝蕾絲．挖土機 童裝．艾唯多童裝．童裝 純棉．GAP 童裝．童裝 吊帶褲．nautica 童裝．萬聖節童裝．童裝 120cm．Hello Kitty 童裝．童裝短褲．kitty 童裝．童裝 網眼．阿布童裝．日本童裝．迪士尼童裝．可愛 童裝
- Lily Royal-60支頂級天絲銀纖維 雙人四件式兩用被床包組-幸
- 美國伊麗絲名床 太空纖維三段式AGRO獨立筒床墊 3.5尺單人(E
- CASIO 卡西歐 SHEEN 施華洛世奇皮革女錶 SHE-3034BGL-7A
- 【SHOWCASE】拼接條紋蝴蝶結層次蛋糕裙(卡其)
- 華碩 ASUS RT-AC1200G PLUS 無線雙頻分享器
- 巴特2.6尺鏡台/梳妝台/化妝台(含椅)
- 【salomon】女 GORETEX 中筒登山鞋 AUTHENTIC LTR(珍珠灰/
- 【SHOWCASE】時尚格紋毛領連帽修身大衣(黑)
- 【ASUS】ZenPad 3s 10 Z500M 10吋6核心32G平板電腦(完美銀)
- 【HomeBeauty】吸濕排汗涼感沙發罩-2人座-薄荷綠
高雄觀光景點多 春節交通疏導計畫出遊好玩又便利【NOWnews今日新聞】
紅衣婦人咖啡店內搭訕 摸走女華僑名牌包【NOWnews今日新聞】
周錫瑋宣布參選新北市長【中廣新聞網】
男童弄丟補習費 警助尋獲破涕為笑【中央社】
不滿要求就醫 板橋女子持鐵鎚傷雙親【中央社】