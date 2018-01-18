太誇張！高雄市一名就讀小學六年級的女童，透過網路認識現年22歲的張姓網友，並利用蹺家機會和張男相約在國小見面，甚至趁著四下無人之際在溜滑梯上啪啪啪，女童母親得知後，憤而提告。

據了解，其實女童在小五時就曾和男友偷嚐禁果，被學校老師發現並通報社會局，不料升上六年級，她竟蹺家和張男相約見面，甚至大喇喇在國小校園內的溜滑梯上嘿咻。事後母親找到蹺家的女童，得知2人已發生性行為，一氣之下對張男提告。

高雄地院審理此案，雖張男明知女童未滿14歲仍未違反她的意願進行性行為，但事後他積極賠償女童及家屬，雙方達成和解；法官考量張男年輕氣盛、血氣方剛、情慾衝動難抑，且沒有強迫對方，認定他情堪憫恕，依與未滿14歲女子性交罪輕判2年徒刑，並宣告緩刑5年，全案可上訴。