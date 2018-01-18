日職／陽岱鋼強力競爭者 來自冬盟的松原聖彌NOWnews今日新聞 (2018-01-18 10:08)
陽岱鋼已經開始自主訓練，不過日本媒體也把目光放在去年參加亞洲冬季聯盟的育成外野手松原聖彌身上，因為陽岱鋼主動說：「他會變成我競爭對手」，也讓日媒注意這位今年一軍春訓將登場的22歲年輕好手。
陽岱鋼日前接受訪問才說：「自己沒有去想一定會是先發位置，要用這樣的心情去競爭。」
不過職業運動就是很現實，沒成績真的也會被取代，陽岱鋼也體認到這點。
而松原聖彌在台灣的冬季聯盟表現出色，守備越來越好，加上他在3軍比賽有45次盜壘，有機會成為正式選手。
此外，去年秋訓，他也接受外野守備教練大西崇之教導，在冬季聯盟好好運用，有7次捕殺紀錄。
巨人隊新球季外野手有陽岱鋼、長野久義、橋本到、重信慎之介、石川慎吾等，就看誰能夠爭奪下先發位置。
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