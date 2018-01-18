（中央社記者趙麗妍台中18日電）胡姓男子以租車客人損害車輛為由，要求賠償高額修理費，以毆打、恐嚇方式逼迫被害人簽本票，若不從則以電擊棒電擊，警方日前拘提胡男等12人到案，依法偵辦。



台中市第五警分局偵查隊今天發布新聞稿表示，23歲胡男綽號土豆，他成立多家租車公司，以被害人損壞車輛為由，以和解名義強押被害人到租車行，要求給付賠償金、簽立本票。



警方指出，陳姓男子租車期間因發生碰撞，胡男等人藉故要求賠償修理費、車輛折價費、協尋費及過路費等，將他押到車行要求簽立本票，並以電擊棒恐嚇，要求他打電話給家人籌錢，若不從，每分鐘以電擊棒電擊一次。



另名江姓男子也因租車須賠償修理費，胡男指使小弟將被害人妻子使用的機車，強行過戶變賣換取現金作為賠償。



警方經多月蒐證，日前見時機成熟，兵分多路，到該暴力集團成員住所、租車行執行搜索，將胡男及集團成員共12人拘提到案，起獲本票、讓渡書、電擊棒等贓證物，依組織犯罪、恐嚇、傷害、強盜等罪嫌，移請台中地檢署偵辦。1070118