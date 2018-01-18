自小客撞分隔島翻覆 駕駛救出無礙中廣新聞網 (2018-01-18 10:01)
新北市樹林區立人地下道往中山路方向，今天(18號)上午8點17分左右，1輛自小客車疑似因為不熟路況，撞上機車道分流的分隔島，造成自小客車整輛車翻覆，消防局接獲通報緊急前往救援，已經在上午8點25分協助女性駕駛脫困，由於駕駛身上無大礙，拒絕送醫。
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