周四002 聖保羅錦 帕爾梅拉斯VS聖安德烈 2018-01-19 05:30

巴聖錦標賽第一場比賽，帕爾梅拉斯主場迎戰聖安德烈。巴聖錦標賽是巴西聖保羅州最高等級聯賽，帕爾梅拉斯在2017賽季取得巴西甲聯賽第2位的成績，相比2016年奪冠，本賽季顯然稍有退步，帕爾梅拉斯客場失分較多，而且球隊防守力度有所下降，雖然攻擊力是聯賽第一位，但場均失1球的防守力度，導致球隊無法奪冠，不過聯賽第二名的表現令到球迷滿意，而聖安德烈近兩年只參加巴聖錦標賽，球隊屬於一支業餘球隊，球隊上一年只排名巴聖杯中下游位置，球隊實力不且高估。

目前亞洲數據公司普遍以帕爾梅拉斯讓球半/兩球開出，聖安德烈已經將近一年沒有正式比賽，球隊競技狀態不容樂觀，而且帕爾梅拉斯是排名巴西甲第二名的球隊，球隊實力相當強，況且此番讓盤是雙方交鋒歷史上最大讓盤，顯然機構對主隊有所支持，聖安德烈更是客場作戰，球隊毫無贏盤的資本，所以本場帕爾梅拉斯有望主場取得大勝。