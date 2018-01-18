東風隊和曼福隊從零賽段開始就「糾纏不清」——主打色都是紅色的兩支船隊，在上賽季都未能如願登上最高領獎台；本賽季他們帶著全明星陣容、雄心勃勃希望創造歷史。

零賽段曼福隊勢頭強勁，但在法斯特耐特帆船賽上卻被東風隊秒殺，成為哈維船長的遺憾。一般情況下，大家會覺得這兩個勁敵即便不針鋒相對，至少應該保密自己的實力，但他們卻在賽前進行雙船測試，互為對方的陪練！

正式比賽開始后，東風隊和曼福隊競爭之激烈，令人瞠目。尤其第三賽段他們在冰山禁區沿線的換舷大戰，堪稱南大洋經典大戰。

但本賽段前兩天，這兩支「如膠似漆」的紅色賽船似乎分道揚鑣了。起航曼福隊領先，而東風隊因為搶跑判罰而墊底，進入塔斯曼海后，東風隊選擇了離岸的東線，而曼福隊則選擇近岸的西線。兩船遙遙相隔，實屬罕見。

然而，對於領先的東風隊而言，別遇到曼福隊這樣的美夢註定不現實。進入微風區后，所有船隊的差距進一步縮小，曼福隊也由第五位攀升至第三位。不僅如此，他們現在已經和東風隊在同一航道上。日期:今晚九點，他們相差僅11海里左右。

上賽段遭遇重創的阿克蘇諾貝爾隊，本賽段表現非常出色，他們和領先的東風隊差距一度僅1海里左右。

「所有人都非常拼。現在像是在進行一場拉力賽。我們並沒有明顯優勢，後面的船隊正在追上來，我們需要拼盡全力。」船長西蒙·蒂安蓬說，「船上氣氛很好，大家合作非常愉快，每個人都竭盡所能努力工作照顧隊友。這是很長的比賽，我們需要在這熱烈的氛圍里保持冷靜。」

現在距離索羅門群島還有200海里左右，在這臭名昭著的赤道無風帶，東風隊能保持住自己的領先優勢嗎？曼福隊是否會再一次反超東風隊？「黑馬」阿克蘇諾貝爾隊能否更上一層樓？第四賽段的比賽可能在此重新開始嗎？