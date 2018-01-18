周四001 聖保羅錦 布拉干蒂諾VS博塔弗戈SP 2018-01-19 05:30

巴聖錦標第一輪比賽，布拉干蒂諾坐鎮主場迎戰博塔弗戈SP。布拉干蒂諾是巴西丙球隊，在上賽季18輪比賽中，布拉干蒂諾有9場比賽與對手戰平，平局率相當高，但是這支球隊只取得四場勝仗，表現未如理想。博塔弗戈SP也是一支巴丙球隊，但是在巴聖錦標賽中，博塔弗戈SP卻是常客，2017賽季巴聖錦中，博塔弗戈SP全部12輪常規賽僅有的3場敗仗都是輸給了巴甲球隊，最終博塔弗戈SP以小組第二身份出線。在1/4決賽，博塔弗戈SP僅以兩回合0-1的比分被巴甲豪門科林蒂安淘汰，算是上賽季一匹黑馬。總體來看，博塔弗戈SP主要在非強隊身上拿分，這是上賽季該隊的主要特點。

亞洲數據公司普遍以布拉干蒂諾主讓平/半高水起步，上賽季的兩次交鋒中，博塔弗戈SP主場1-0小勝布拉干蒂諾，客場則雙方2-2戰平。從最近三場熱身賽看，博塔弗戈SP取得2勝1平的不敗戰績，狀態不俗。在上賽季的巴丙聯賽中，博塔弗戈SP主場發揮較優，但是9個客場未嘗一勝，客場表現糟糕。布拉干蒂諾則是和平天使，過去九個主場比賽有多達六場打成平局，表現難說出色。當前平/半盤面讓步力度有些虛高，而即時上盤水位在後市階段更是升幅至1.20的高位，外部資金的流入對上盤形成較大的衝擊，上盤阻力持續加深。值得一提的是，在相同歷史亞賠的三場比賽中，布拉干蒂諾均無法擊敗對手贏下盤面，此役主場作戰恐怕不易過分高估。