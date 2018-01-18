英媒揭秘桑切斯選曼聯原因 怕去曼城踢不上主力北京新浪網 (2018-01-18 10:05)
桑切斯希望儘快恢復最佳狀態
在桑切斯的爭奪戰中，曼聯已經佔據了絕對的優勢。此前曼城也曾經接近桑切斯，但最終曼城選擇退出。來自《鏡報》的報導稱，桑切斯本人其實對於加盟曼城也心存疑慮，主要是因為他擔心在曼城可能無法踢上雷打不動的主力。
桑切斯和曼城主帥瓜迪奧拉曾經在巴薩時期共事過，保持著不錯的關係，兩人對再次合作也很期待。不過桑切斯本人對瓜迪奧拉如今的輪換策略持保留態度。如今的桑切斯需要儘快從在阿森納打替補的沮喪中解放出來，因此他需要穩定的出場時間。
在曼城攻擊線人才濟濟的情況下，桑切斯不得不和其他進攻球員分享出場時間，包括阿圭羅，熱蘇斯，薩內以及斯特林等。這意味著桑切斯必須有一些時間坐板凳，這是如今的桑切斯不願意接受的。
而如果桑切斯選擇加盟曼聯就不同了，他會成為穆里尼奧進攻體系中的核心人物，他可以成為鐵主力，獲得穩定的出場時間，儘快恢復到最佳狀態，這是現在的桑切斯非常看重的。
（雷利）
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