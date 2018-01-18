周四004 國王杯 萊加內斯VS皇家馬德里 2018-01-19 04:30

輪次：國王杯1/4決賽首回合

比賽場地：布塔爾克球場

當地天氣：8度 晴

聯賽戰績不錯的萊加內斯有資本在國王杯投入更多精力，即便面對皇馬他們仍不打算過早放棄。至於齊達內的球隊，在經歷了一個無比糟糕的新年開局后，皇馬急需勝利來穩住陣腳，此外國王杯也是他們計劃爭冠的賽事，因此面對萊加內斯齊達內的隊伍勢必會全力以赴。

兩隊近況

國王杯16強對決淘汰了比利亞雷亞爾讓萊加內斯信心大增，再加上他們聯賽不錯的表現讓球隊不用為保級擔憂，加里塔諾的球隊可以把更多精力放在杯賽中。8強戰迎來強大的皇馬，萊加內斯打算利用好兩回合制跟對手抗衡。首輪主場之戰，萊加內斯將派上多數主力應戰，其中蒂托、西奧瓦斯和佩雷斯三名缺席了上周末同貝蒂斯聯賽對決的球員本場將獲得機會。

預計先發（4-2-3-1）：查姆帕格內/蒂托、曼托瓦尼、西奧瓦斯、里克/佩雷斯、古姆巴烏/扎爾、埃拉索、阿姆拉巴特/比尤烏。

皇馬方面在上周末主場不敵潛水艇后球隊徹底跌入了低谷，俱樂部和C羅雙方的不滿讓球隊內部看似亂得一團糟，再加上齊達內也被爆出有可能被換的傳聞，感覺皇馬整支球隊的心思都沒有放在比賽上。對於現階段的他們來說，贏球是平息一切傳聞的最好方式，因此國王杯的戰鬥對皇馬至關重要。此番客戰萊加內斯，在C羅和本澤馬確定休息的情況下，貝爾、阿森西奧以及巴斯克斯將挑起進攻重任。

預計先發（4-3-3）：卡西亞/卡瓦哈爾、巴耶霍、納喬、特奧/科瓦希奇、卡塞米羅、伊斯科/巴斯克斯、貝爾、阿森西奧。

賽果分析

皇馬雖然整體實力更勝一籌，但不得不提防萊加內斯的主場戰鬥力。

（中國競彩網-高熊）